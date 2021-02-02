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مرأة

تحذير ممن يعانون من أعراض البرد المستمرة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:25 م
\تحذير ممن يعانون
\تحذير ممن يعانون من أعراض البرد المستمرة
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اسماء محمد
حذر الأطباء من أن الأعراض "الحيوية" لنزلات البرد يجب أن تعالج على أنها علامات فيروس كورونا.


وأوضح الأطباء إنه يقال إن المرضى يعانون بانتظام من أعراض نزلات البرد التقليدية مثل التهاب الحلق وسيلان الأنف أو انسداد الأنف والصداع قبل أن تثبت إصابتهم بفيروس كورونا.


ووفقا لـ صحيفة " mirror " حذر الأطباء من أن سيلان الأنف وأعراض نزلات البرد يجب أن تعامل كعلامات محتملة لـ Covid.


وقال الأطباء إن المرضى يعانون بانتظام من أعراض نزلات البرد التقليدية مثل التهاب الحلق وسيلان الأنف أو انسداد الأنف والصداع قبل أن تكون نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية .


ووقعت مجموعة من 140 من الممارسين العامين وأخصائيي الرعاية الصحية في شرق لندن رسالة مفتوحة إلى كبير المسؤولين الطبيين كريس ويتي ، يحثون فيها على إضافة الأمراض الشائعة إلى قائمة الأعراض المحتملة.


ويحذرون من أن "تجاهل هذا سيكون على مسؤوليتنا" لأن المصابين بعدوى خفيفة ينشرون المرض عن غير قصد ، معتقدين أنه مجرد حشرة شتوية.


ويقال إن المرضى يظهرون أعراض نزلات البرد الكلاسيكية قبل أن تظهر نتائج إيجابية.


ويجب على الأطباء العامين أن ينصحوا المرضى بعدم الأمان لأي اعراض والحصول على اختبار Covid-19.
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