



ما هي أسباب نزلات البرد والحمى؟

يحدث نزلات البرد بسبب فيروس يدخل الجسم عن طريق الأنف أو الفم، يمكن للفيروس أن يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي تؤدي إلى نزلات البرد، وهي طريقة الجسم للتخلص من الفيروس، تشير الحمى إلى وجود مشكلة في الجسم، وليست مرضًا في حد ذاته، يمكن أن تكون الحمى مع البرد مجرد عرض من أعراض نزلات البرد.





كيف يمكنك علاج نزلات البرد في المنزل؟

فيروس البرد الشائع ليس مميتًا ولكن يجب علاجه بمساعدة الأدوية والعلاجات المنزلية، بينما يجب على المرء أن يستشير أخصائيًا طبيًا إذا كانت الأعراض شديدة مثل الصفير وضيق التنفس وما إلى ذلك ، أو عندما تستمر الحمى لأيام ، ولكن يمكن علاج نزلات البرد والحمى بسهولة في المنزل ولا تتطلب تدخلًا طبيًا.





ومع ذلك ، من المهم اتخاذ تدابير لعلاج نزلات البرد ، لأن مثل هذه الأمراض يمكن أن تضعف جهاز المناعة ، وهو أمر مهم للغاية لمحاربة الأمراض الأخرى ، مثل COVID-19.





لعلاج نزلات البرد في المنزل ، يمكنك تناول الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية والتي ستساعد في قتل الفيروس وإخراجه من جسمك.

حافظ على رطوبتك: ادخل الكثير من السوائل الدافئة في نظامك الغذائي لأنها تساعد المخاط على أداء وظيفته دون التسبب في جفاف الأنف والحلق بشكل كبير

تناول نظامًا غذائيًا مغذيًا: اتباع نظام غذائي غني بفيتامين ج وفيتامين د والحديد والكالسيوم وما إلى ذلك يمكن أن يساعد الجسم على محاربة الفيروس وإزالته من نظامك

مارس النظافة المناسبة: نظرًا لأن الفيروس معدي ، يوصى بالابتعاد عن الأشخاص الآخرين في المنزل ، وعدم مشاركة الأغراض الشخصية مثل المناشف والمناديل ، وغسل يديك كثيرًا، قم بتطهير جميع متعلقاتك مثل الهاتف والكمبيوتر المحمول وما إلى ذلك.



