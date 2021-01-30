ماذا يحدث داخل الجسم عند الإصابة بـ نزلات البرد

نزلات البرد هي واحدة من أكثر الحالات أو العدوى "شيوعًا" التي تحدث في جميع أنحاء العالم وتزداد عادة خلال فصل الشتاء، ويمكن أن تكون نزلات البرد أحد أعراض الإصابة بعدوى أو مرض أكبر ولكنها تحدث في الغالب بسبب أنواع مختلفة من الفيروسات.





ووفقا لما جاء فى موقع " timesnownews " تشمل أعراض " تشمل أعراض نزلات البرد سيلان أو انسداد الأنف وآلام الحلق والتهاب الحلق ومشاكل في التنفس وما إلى ذلك.





نزلات البرد ليست عدوى خطيرة ، ويمكن علاجها عادة في المنزل بالعلاجات المنزلية والأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، ومع ذلك ، فإن نزلات البرد معدية للغاية ، وبالتالي ، يجب على الناس اتخاذ الاحتياطات المناسبة لتجنب العدوى.





من أجل منع العدوى ، من المهم بنفس القدر فهم ما يحدث بالفعل عندما تصاب بالزكام ، والعملية التي تؤدي إلى الإصابة.





كيف يصل الفيروس إلى جسمك؟

تبدأ العملية برمتها عندما يهاجم الفيروس جسمك، يمكنك التقاط الفيروس من أي مكان تقريبًا، مقبض الباب لمسه شخص مصاب سابقًا ، عن طريق قطرات من العطس أو سعال شخص مصاب ، وما إلى ذلك عندما يصل الفيروس إلى أنفك ، فإنه يرتبط بالخلية. وبعد ذلك ، يسيطر الفيروس على الخلية ، وينتج بدوره المزيد من نوعه لإصابة الخلايا الأخرى. بينما تنمو الفيروسات في أنفك ، يستعد جسمك ، من ناحية أخرى ، لطرق لمكافحتها وقتلها.





ما هي أول استجابة مناعية للجسم؟

السيتوكينات هي الوحدات الأساسية لجهاز المناعة، عندما يكتشف الجسم كائنًا غريبًا ضارًا في النظام ، تستدعي الخلايا السيتوكينات، كما ترسل السيتوكينات الرسالة إلى خلايا الدم البيضاء والأوعية والدماغ ، والتي تركز على القضاء على الفيروس وقتله على الفور.





كيف يحارب الجهاز المناعي العدوى؟

بعد الإبلاغ عن النشاط الفيروسي للأوعية الدموية والدماغ وخلايا الدم البيضاء ، ينصب تركيزهم على استئصال الفيروس من الجسم. نتيجة للرسالة ، تبدأ الأوعية الدموية حول المنطقة المصابة في الاتساع. هذه طريقة للسماح لمزيد من خلايا الدم البيضاء بالوصول إلى البقعة المصابة في الجسم ومحاربة الفيروس.





إذا كنت تعاني من التهاب أو احمرار أو انتفاخ في أنفك أو حلقك أو حتى ألم بسبب ذلك ، فذلك لأن الأوعية الدموية قد اتسعت ، وأن كرات الدم البيضاء تقاوم الجراثيم.



