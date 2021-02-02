التعليم العالي: لم نغير قواعد القبول بتنسيق 2021 - 2022.. ونحذر الطلاب من هذه الكيانات

قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، إنه ليس هناك أي تغيرات يشهدها تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2021 /2022 بقواعد القبول حتى الآن، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة بالعام الدراسي الجديد.





واضاف "عطا" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحذر الطلاب بشكل مستمر خلال فترة التنسيق من الكيانات الوهمية التي تحاول جذبهم، مشددا على عدم التقديم الالتحاق بأي من الكيانات غير المرخصة وغير مدرجة ضمن الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي.





وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمواجهة الكيانات الوهمية، تلقى د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.





وأشار التـقـرير إلى قــيام لجــنة الضبطية القضائيـــة بمداهــمة عدة كيانات وهمية بالجيزة ومنها: أكاديمية (Romouz) الكائن مقرها شقة رقم (2) بالدور التاسع بالعقار رقم 128 شارع السودان ببرج البنك الأهلى الكويتى بمحافظة الجيزة، وعلى الفور أصدر الوزير قرارًا بغلق هذه المنشأة؛ لمزاولتها أنشطة تعليمية دون ترخيص.





كما قام الوزير بمخاطبة محافظ الجيزة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بباقى الكيانات الوهمية.



