طريقة عمل الخبيزة بـ 4 وصفات أبرزها الفريك

تعد الخبيزة من الأكلات المصرية القديمة التى لايعرفها عدد كبير من الشباب ولاتستطيع جميع النساء اعدادها، لذا نقدم لكم طريقة عمل الخبيزة بـ 4 وصفات مختلفة متنوعة.

مقادير خبيزة بالفريك

بصل

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

كزبرة جافة

فريك طماطم مكعبات

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

خبيزة

مرقة زيت

فريك

سلق

كزبرة خضراء





" الطشة "

كزبرة جافة

زيت

ثوم

طريقة تحضير خبيزة بالفريك:

* اسلقي الخبيزة مع السلق والكزبرة الخضراء في ماء مغلي ثم صفيها من الماء جيدا ثم افرميها في الكبة.





* شوحي البصل في قليل من الزيت حتى يصبح لونة أصفر.





* ضيفي الكزبرة الجافة والثوم وشوحي وضعي الطماطم وصلصة الطماطم وشوحي.





* ضيفي المرقة والملح والفلفل واتركيها على النار حتى تسبك ثم ضيفي فيها قليل من الفريك وضيفي خليط الخبيزة.





* شوحي الثوم في قليل من الزيت في طاسة على النار وضيفي الكزبرة وشوحي لتحصلي على الطشة.





* ضيفي الطشة على الخبيزة واتركيها على النار قليلا وقدميها ساخنة.





مقادير خبيزة باللحمة الملبسة:

نصف كيلو خبيزة لحمة ملبسة

1 لفة سلق

1 لفة شبت

1 لفة كزبرة

نصف وعاء شوربة لحم

ربع كوب أرز

2 بصل كبير

4 ملعقة كبيرة سمن

رأس ثوم مفروم ناعم

ملح وفلفل

بهارات مشكلة

طريقة تحضير خبيزة باللحمة الملبسة

* يشوح البصل مع السمنة البلدي و يضاف الثوم والبهارات والملح والفلف و يضاف الشبت والكزبرة الخضرة والسلق وتقلب جيدا





* في وعاء آخر توضع الخبيزة في مرقة سلق اللحمة حتى تغلي غلوة ثم تفرم أوراق الخبيزة





* يوضع ¼ كوب أرز ويترك حتى تمام النضج ثم توضع بها قطع اللحمة المسلوقة وتترك حتى تمام النضج وتقدم الخبيزة





مقادير خبيزة بالريش الضاني

خبيزة

أرز

ريش ضاني

بصل

ثوم

كزبرة خضراء

طماطم

شبت كزبرة جافة

زبدة

ملح فلفل أسود

فلفل حار

كمون

ورق لورا

كرفس

مرقة

طريقة تحضير خبيزة بالريش الضاني

* اسلقي الريش الضاني في حلة بها ماء مع ورق لورا وحبهان وبصل وجزر وكرفس وثوم وطماطم وملح وفلفل





* ضعي الخبيزة مع الكزبرة الخضراء والشبت المفرومين في حلة على النار ضيفي المرقة وملح وفلفل وكمون وكزبرة خضراء حتى تذبل تماما





* افرميها باستخدام مفرمة كهربائية ثم ضيفي اليها قليل من الأرز واتركيها على نار هادئة ضعي زبدة مع ثوم مفروم في طاسة على النار وكزبرة جافة وكمون وقلبيه حتى يحمر





* ضيفي اليه طماطم مقطعة مكعبات وكزبرة خضراء مفرومة وفلفل حار مقطع





* صبي الطشة على الخبيزة في الحلة وتبلي الريش المسلوقة ببهارات وملح وفلفل وكمون وكزبرة جافة وجوزة الطيب





* حمريها في زبدة في طاسة على النار ثم قدمي الخبيزة الى جانب الريش المحمرة









مقادير خبيزة

خبيزة لحمة

شبت

أرز

سلق

كزبرة خضراء

مرقة

بصل

سمـنة

ثوم

ملح

فلفل

ورق لورا

جزر كزبرة ناشفة حبهان طماطم فلفل حار كرفس

طريقة تحضير خبيزة:

* اسلقى اللحم مع بصل و جزر و كرفس و ثوم و حبهان و ورق لورا و ماء مغلى ثم ترقع و تصفى.





* افرمى الخبيزة و ترفع فى الحلة مع المرقة و ضيفى الشبت و الكزبرة و الثوم و الفلفل الحار فى الكبة و يطحن الارز معهم.





* ضيفى الخليط الى اللحمة مع الخبيزة و يقلبوا جيدا و شوحى الثوم مع كزبرة ناشفة و السمنة ثم يضاف الى الخليط فى الحلة و يترك حتى تكتمل النضج ثم تقدم بالهنا.







