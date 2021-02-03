ماذا تفعل إذا كان حيوانك الأليف يعاني من الاختناق؟

القليل منا يعرف ما يجب فعله في حالات الطوارئ التي تتعرّض لها الحيوانات الأليفة، خاصةً عندما تؤثر المشكلة على طريقة تنفسه.





على سبيل المثال يمكن أن ينتفخ حلقه حتى يخنقه إذا تعرض للحساسية، أو انسداد الفم أو الأنف بزجاجة الفلين البسيطة التي تُركت ملقاة على الأرض ووجدها الكلب لاحقًا ويمكن أن تسد مجاريه الهوائية.





عرض موقع Bright Side بعض النصائح الهامة التي تساعدك في انقاذ حيوانك الأليف:





كيف تتحقق مما إذا كان حيوانك الأليف يعاني من الاختناق ؟

إذا كان كلبك أو قطتك تختنق ، فمن المحتمل أن تظهر بعض الأعراض التي ذكرناها أدناه. ستساعدك معرفتها مسبقًا على إدراك ما يحدث قبل أن تخرج الأشياء عن السيطرة ، لذلك من المهم أن تأخذ الوقت الكافي لقراءة هذا بعناية:





هلع

حك فمه أو فركه بالأرض

سيلان اللعاب

الإسكات

يسعل

صعوبة في التنفس

زرقة كمامة أو لسان

في كثير من الحالات ، يجب أن تتصرف بسرعة ولا تنتظر الذهاب إلى الطبيب البيطري ، حيث قد يكلف حيوانك الأليف حياته.





الخطوة 1. حاول إزالة الجسم الذي يسد مجرى الهواء لحيوانك الأليف.

تأكد من أن حيوانك الأليف تحت السيطرة غالبًا ما تشعر الحيوانات التي تمر بنوبة اختناق باليأس. اطلب المساعدة من أحد أفراد العائلة أو صديق أو جار لمساعدة حيوانك الأليف بشكل صحيح.





اسحب لسانه إلى أحد الجانبين وافتح فمه على أوسع نطاق ممكن. حرك اللسان إذا عاد إلى وضعه الطبيعي في منتصف فمه. في بعض الأحيان ، بمجرد القيام بذلك ، قد تتمكن من إزالة الجسم الذي يعيق مجرى الهواء. حاول أن تمسح لسانه بأصابعك من جانب فمه باتجاه المنتصف ، لكن احذر من إدخال الجسم في حلقه. إذا شعرت أو رأيت الشيء ، يمكنك سحبه برفق بأصابعك أو كماشة.





الخطوة 2: إذا لم تتمكن من إزالة الجسم ، فقم بإجراء مناورة هيمليك.

إذا لم تتمكن من العثور على الشيء ، أو إذا رأيت أن الأمور لا تتحسن ، فاستعد لإجراء مناورة هيمليك على حيوانك الأليف بالوقوف، يختلف تشريحهم عن تشريح البشر ، لكن مبدأ التقنية يظل كما هو، اعتمادًا على حجمها ، يجب إجراؤها بطرق مختلفة.





إذا كان كلبك من سلالة صغيرة ، أو لديك قطة بدلًا من ذلك ، فاحمله بوضع ظهره على صدرك ، وترك كفوفه تتدلى بشكل طبيعي، حدد مكان البقعة المجوفة اللينة التي يجب أن تكون تحت أضلاعها في القفص الصدري، اصنع قبضة وأدخل مفصل إبهامك في هذه الفتحة، ادفعه لأعلى ولداخل معدة حيوانك الأليف حوالي ثلاث مرات. بهذه الطريقة ، سيتمكن الحيوان من طرد الجسم.

ومع ذلك ، إذا كان حيوانك الأليف ثقيلًا جدًا بحيث لا يمكن رفعه ، فسيتعين عليك استخدام أسلوب مختلف ، لكن يظل المبدأ كما هو، ضعه على جانبه وانحني خلفه، اقبض يدك وأدخل مفصل إصبعك في تجويف القفص الصدري وادفعه بقوة إلى الداخل وفي اتجاه رأسه، قد يتسبب هذا في طرد الحيوان للجسم.





الخطوة 3: إذا لم تنجح الإجراءات المذكورة أعلاه ، فقم بإجراء CPR.

إذا أغمي على حيوانك الأليف أو توقف عن التنفس ، فقد يكون أفضل خيار لك هو البدء في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، تمامًا كما هو الحال مع مناورة هيمليش ، تعتمد طريقة القيام بذلك على حجم الحيوان:





إذا كان لديك قطة أو كلب صغير ، ضعها على جانبها على سطح مستو وافرد رقبتها وأغلق فمها. خذ نفسًا عميقًا وأخرج الهواء من فمك إلى أنفه. استخدم يديك لمنع الهواء من الهروب عبر الجانبين. كرر هذا الإجراء ثلاث مرات ثم قم بإجراء 100 إلى 120 ضغطة على الصدر بالضغط بإبهامك والسبابة في المنطقة الواقعة أسفل كوع أعلى الساق الأقرب إليك. كل 30 ضغطة تنفخ في أنفه.





إذا كان كلبك ثقيلًا جدًا ، فبدلًا من الضغط تحت ساقه ، افعل ذلك على بطنه بوضع إحدى كف يدك على جسده والأخرى فوق تلك اليد. حافظ على ذراعيك مستقيمة واضغط بقوة.





إذا توسع صدره ، فأنت تفعل ذلك بشكل صحيح، كرر حتى تتمكن من اكتشاف ضربات القلب، يمكنك وضع أصابعك بين فخذها وجذعها لترى ما إذا كنت ستدرك نبضها، تمامًا كما في السابق ، تأكد من إعطاء أنفاس إنقاذ كل 30 ضغطة على الصدر.





كيفية منع حيوانك الأليف من الاختناق





في حين أنه من الجيد معرفة كيفية التصرف أثناء الطوارئ ، فإن أفضل علاج لهذه الأنواع من المواقف سيكون دائمًا الوقاية . قد يؤدي الانتباه لبعض تفاصيل الحياة اليومية لحيوانك الأليف إلى منع حدوث هذه الأنواع من الحوادث. فيما يلي بعض التوصيات للحفاظ على بيئة حيوانك الأليف آمنة:





تأكد من أن طعامهم لا يحتوي على قطع كبيرة جدًا على أفواههم.

تأكد من أن ألعابهم وعظامهم لا تتلاءم تمامًا مع أفواههم أو تحتوي على أجزاء يمكن أن تنفصل وتشكل خطر الاختناق.





احرص دائمًا على تأمين غطاء القمامة.





يُحفظ بعيدًا عن متناول أي أشياء أو أشياء يمكن أن تلائم فمه تمامًا. يتضمن ذلك العبوات والحاويات التي جاءت بها هذه العناصر.



