الأوقاف تعيد نشر أبرز إنجازاتها في 2020 بكافة المجالات

نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى أبرز إنجازاتها في المجالات المختلفة، مؤكدة أنه إيمانًا منها بأن الولاية على المساجد وضبط شئونها من الولايات العامة للدولة ، كالولاية على الجند أو الشرطة أو القضاء أو الأسواق ، عملت بقوة ووضوح على استعادة المساجد من مختطفيها وغل يد المتطرفين وغير المؤهلين عنها ، مع العمل الجاد على تصحيح وتصويب مسار الخطاب الدينى ، ونشر الفكر الدينى الوسطى المستنير الذى يبنى ولا يهدم ، يؤمن بالتنوع والتعددية وقبول الآخر ، ويعمل على ترسيخ أسس المواطنة المتكافئة ، والتعايش السلمى بين أبناء الوطن الواحد ، والإسهام فى إحلال السلام الإنسانى ، ومجابهة الفكر المتطرف ، وتفنيد أباطيل المتطرفين ، وكان ذلك فى مقدمة أولويات الوزارة وإنجازاتها بفضل الله تعالى.

وقالت الوزارة في بيان اليوم هذا الجهد من خلال المتابعة المستمرة والعناية البالغة بالملفات التالية:

إيمانًا منا بأن الولاية على المساجد وضبط شئونها من الولايات العامة للدولة ، كالولاية على الجند أو الشرطة أو القضاء أو الأسواق ، عملنا بقوة ووضوح على استعادة المساجد من مختطفيها وغل يد المتطرفين وغير المؤهلين عنها ، مع العمل الجاد على تصحيح وتصويب مسار الخطاب الديني ، ونشر الفكر الديني الوسطي المستنير الذي يبني ولا يهدم ، يؤمن بالتنوع والتعددية وقبول الآخر ، ويعمل على ترسيخ أسس المواطنة المتكافئة ، والتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد ، والإسهام في إحلال السلام الإنساني ، ومجابهة الفكر المتطرف ، وتفنيد أباطيل المتطرفين ، وكان ذلك في مقدمة أولويات الوزارة وإنجازاتها بفضل الله تعالى.

أولا : إحكام السيطرة على المساجد وضبط شئونها وغل يد المتطرفين وغير المؤهلين عنها وتصحيح مسار الخطاب الديني بها

عملنا بقوة على كسر عملية الجمود الفكري ، ولا سيما الوقوف عند ظواهر بعض النصوص دون إدراك مراميها ومقاصدها ، ودون إدراك ما يقتضيه فقه الواقع والمتاح وفقه الأولويات ، واجتهدنا في العمل بقوة على ردم الفجوة التي كانت مصطنعة عن سوء فهم أو سوء قصد بين الدين والعلم أو الدين والثقافة ، فرسخنا لتعاون مثمر مع المؤسسات العلمية والتربوية والثقافية من خلال عمل جاد ومستمر مع وزارات: الثقافة، والتربية والتعليم ، والتعليم العالي ، وبخاصة مع الجامعات المصرية من خلال بروتوكولات تعاون تم توقيعها حتى الآن مع (19) جامعة بشأن التأهيل والتدريب ومواصلة الأئمة والواعظات لدراستهم العليا بها.

ومن ثمرات هذا التعاون هذا المنتج الفكري والثقافي العظيم الذي يتم بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة متمثلًا في سلسلة “رؤية” للفكر المستنير ، و”رؤية” المترجمة ، و”رؤية” للنشء.

وقد بلغ إجمالي إصدارات الأوقاف المؤلفة والمترجمة (182) مؤلفًا ومترجمًا

1- تم إصدار (78) كتابًا في قضايا تجديد الفكر الديني من أهمها : (نحو تجديد الفكر الديني – نحو تفكيك الفكر المتطرف – خطورة التكفير والفتوى بدون علم – بناء الشخصية الوطنية – فقه السيرة النبوية قراءة جديدة – الدين والدولة – مشروعية الدولة الوطنية – قضايا التجديد والمواجهة – موسوعة الدروس الأخلاقية – حديث الروح – نحو خطاب عقلاني رشيد – القدس والمواثيق الدولية – مائة خطبة عصرية في قضايا الساعة).

2- تم طباعة (104) كتب مترجمة إلى اللغات الأجنبية خلال خمس سنوات من أهمها : (الفهم المقاصدي للسنة النبوية وترجم إلى (14) لغة – نحو تجديد الفكر الديني وترجم إلى (13) لغة – حماية الكنائس في الإسلام وترجم إلى (13) لغة – فقه الدولة وفقه الجماعة وترجم إلى (10) لغات – مفاهيم يجب أن تصحح وترجم إلى (7) لغات – الدين والدولة وترجم إلى (5) لغات – ضلالات الإرهابيين وتفنيدها وترجم إلى (لغتين) – كما تم ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة (الأوردية).

3- تم إصدار (30) كتابًا ضمن سلسلة “رؤية” للفكر المستنير ، وعدد (8) كتب مترجمة ضمن سلسلة “رؤية” المترجمة إلى اللغات الأجنبية ، وعدد (4) كتب ضمن سلسلة “رؤية” للنشء بالتعاون بين وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ب : التدريب والتثقيف

1- افتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين يناير 2019م، وقيامها بدور رائد في مجال التدريب ، وآخرها الدورة التدريبية المشتركة للأئمة المصريين والسودانيين في الفترة من 21/12/2020 حتى 30/12/2020م ، إضافة إلى الدورات المتتابعة بالقاعة الكبرى الملحقة بمسجد النور بالعباسية ، ومعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية ، والتعاون مع بعض مراكز التدريب الأخرى كالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب ، ومركز إعداد القادة ، ومركز تدريب جهاز التعبئة العامة والإحصاء ، ومعهد التخطيط القومي ، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

2- اعتماد مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية ليكون مركزًا دوليًّا معتمدًا ، وتم تنفيذ (22) دورة في السوشيال ميديا والـ (ICDL) به ، وحصول (411) إمامًا وواعظة وإداريًّا على رخصة الحاسب الآلي منه.

3- تم توقيع بروتوكولات تعاون مع (19) جامعة لتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات والعاملين بالأوقاف ، وتم بدء التنفيذ الفعلي في (3) جامعات.

4- تم توقيع بروتوكولات تعاون مع (9) جامعات بشأن توفير مِنَح ماجستير ودكتوراه مجانية لأئمة الأوقاف والعاملين بها.

5- تم توفير مِنح ماجستير بالتعاون مع معهد الدراسات الإسلامية بالمهندسين لعدد (1062) إمامًا وواعظة وإداريًّا خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

6- برامج الدعوة الإلكترونية “الكتاب المرئي والمسموع والمقروء”.

جـ : المؤتمرات الدولية والمسابقات العالمية

1- عقدت وزارة الأوقاف ثمانية مؤتمرات دولية في الفترة من 2014م وحتى 2020م، على النحو التالي:

– المؤتمر الدولي الثالث والعشرون “خطورة الفكر التكفيري والفتوى بدون علم على المصالح الوطنية والعلاقات الدولية” (مارس 2014م).

– المؤتمر الدولي الرابع والعشرون “عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه” (فبراير 2015م).

– المؤتمر الدولي الخامس والعشرون “رؤية الأئمة والدعاة لتجديد الخطاب الديني وتفكيك الفكر المتطرف” (نوفمبر 2015م).

– المؤتمر الدولي السادس والعشرون “دور المؤسسات الدينية في العالمين العربي والإسلامي في مواجهة التحديات”(مايو 2016م).

– المؤتمر الدولي السابع والعشرون “دور القادة وصانعي القرار في نشر ثقافة السلام ومواجهة الإرهاب والتحديات” (مارس 2017م).

– المؤتمر الدولي الثامن والعشرون “صناعة الإرهاب وحتمية المواجهة” (يناير 2018م).

– المؤتمر الدولي التاسع والعشرون ” بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها ” (يناير 2019م).

– المؤتمر الدولي الثلاثون ” فقه بناء الدول .. رؤية فقهية عصرية ” (سبتمبر 2019م).

2- عقدت وزارة الأوقاف ست مسابقات عالمية للقرآن الكريم في الفترة من 2015م حتى 2020م.

د : دعم ريادة مصر الدولية

1- حصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور مبارك) بكازاخستان بكلياتها الثلاث : أصول الدين ، والشريعة ، واللغة العربية ، على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد لمدة خمس سنوات كأول جامعة مصرية في مجال الدراسات الإسلامية والعربية تحصل على هذه الشهادة ، وذلك في يوليو 2016م .

2- حصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور مبارك) بكازاخستان على المركز الأول في تخصصات الدراسات الإسلامية وعلوم الدين بين جميع الجامعات الكازاخستانية.

3- إطلاق الدورة التدريبية المشتركة للأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من 20/12/2020م حتى 30/12/2020م.

4- تطوير وتجديد المركز المصري الإسلامي بتنزانيا، بتكلفة تزيد على 6 ملايين جنيه، بمعرفة شركة المقاولون العرب.

5- إيفاد وإعارة (994) إمامًا وقارئا إيفادًا دائما ، أو لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك.

6- رعاية أكثر من أربعمائة طالب وافد على نفقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سنويًّا.

7- إهداء أكثر من (150) مكتبة علمية من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للدول الإسلامية، خلال الست سنوات الماضية بمتوسط (25) مكتبة علمية سنويًّا .

8- إطلاق بوابة الأوقاف الإلكترونية والتوسع في النشر الإلكتروني بثلاث وعشرين لغة ، مع ترجمة خطبة الجمعة إلى ثماني عشرة لغة، ونشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية.

هـ : العمل على ترسيخ أسس المواطنة المتكافئة

من خلال العمل المشترك بين الوزارة والكنائس المصرية ، ولا سيما برامج عمل الواعظات والراهبات .

و : التمكين للمرأة والشباب

حيث بلغ عدد السيدات اللائي تولين مناصب قيادية بالأوقاف (19) قيادة نسائية ، منهن (4) وكلاء وزارة ، و(11) مديرة عموم ، و(4) مديرات إدارات ، مع الدفع بالعديد من الشباب في مفاصل العمل القيادي إداريًّا دعويًّا بالديوان العام والمديريات الإقليمية ، وتولي أمور الدعوة بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.

بيان بعض إجراءات تحسين أحوال الأئمة

1- زيادة في بدل صعود المنبر قدرها (1000) جنيه في يناير 2016م.

– وزيادة ثانية قدرها (600) جنيه لحملة الليسانس ، و(800) جنيه لحملة الماجستير ، و(1000) جنيه لحملة الدكتوراه في يونيو 2019م.

– وزيادة ثالثة قدرها (500) جنيه لحملة الدكتوراه ، و(300) جنيه لحملة الماجستير ، و(100) جنيه لحملة دبلوم الدراسات العليا وخريجي البرنامج الرئاسي في يناير 2021م.

– الأمر الذي زاد معه إجمالي دخل الإمام حديث التعيين على الدرجة الثالثة من الحاصلين على الدكتوراه (253%)، ليصبح (5003,54) جنيه بدلًا من (1417,1) جنيه.

– في حين بلغت زيادة الإمام المعين على الدرجة الأولى من الحاصلين على الدكتوراه نحو (3943,05) جنيه ، ليصبح الإجمالي (6692,22) جنيه بدلًا من (2749,17) جنيه.

– فيما بلغت أقل زيادة لأحدث إمام معين على الدرجة الثالثة من حملة الليسانس نحو (2787,44) جنيه ، ليصبح الإجمالي (4075,54) جنيه بدلا من (1417,1) جنيه.

2- توفير الزي الأزهري المجاني ، حيث تم توفير (96 ألف) زي أزهري مجاني خلال خمس سنوات ، منها (40) ألف زي أزهري تم توزيعها خلال هذا العام، وتم التعاون مع أفضل الشركات المصنعة للزي ، وفي مقدمتها مصنع المحلة للغزل والنسيج.

3- توفير منح ماجستير مجانية بلغت هذا العام وحده (780) منحة ماجستير مجانية ، بإجمالي (1062) منحة مجانية شاملة الكتب والدراسة خلال أربع سنوات ، كما تم توقيع عدد من البروتوكولات مع جامعة الأزهر والجامعات المصرية ، لتوفير منح ماجستير مجانية للأئمة والواعظات.

وذلك إضافة إلى تحسين أحوال خطباء المكافأة ، وبدلات شيوخ وأعضاء المقارئ ، ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم.

بإجمالي تكلفة تقدر بنحو سبعمائة مليون جنيه سنويا ، من الموارد الذاتية للوزارة.

ثالثا : إحلال المساجد وتجديدها وصيانتها وترميمها وفرشها

1- تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم (3823) مسجدًا بمعرفة وزارة الأوقاف ، سواء من موازنتها أم من مواردها الذاتية ، بتكلفة بلغت نحو (ثلاثة مليارات وثلاثمائة وستة عشر مليونًا) في ست سنوات، بالإضافة إلى (2500) مسجد بالجهود الذاتية وتحت إشراف وزارة الأوقاف ، بتكلفة تقدر بنحو (3) مليارات جنيه ، ليصبح إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وترميمه (6323) مسجدًا وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو (6,3) مليارات جنيه من الموارد الذاتية للوزارة والجهود الذاتية.

2- حققت وزارة الأوقاف رقمًا قياسيًّا في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشرافها، حيث تم افتتاح (847) مسجدًا جديدًا في أقل من خمسة أشهر في الفترة من 4 ديسمبر 2020م حتى 5 فبراير 2021م ، منها (203) مسجد من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف ، وتم فرشها جميعًا بكمية سجاد بلغت (55,484)م2 من السجاد “المحراب” الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية ، وجار افتتاح (26) مسجدًا جديدًا منها الجمعة القادمة.

3- تم فرش (10438) مسجدًا بمعرفة وزارة الأوقاف ومن مواردها الذاتية ، بتكلفة بلغت (أربعمائة وتسعة وستين مليونًا وثلاثمائة وتسعة وخمسين ألفا وثلاثمائة وأربعة وثمانين جنيهًا) بكمية فرش بلغت (3,537,670)م2 ، من السجاد (المحراب) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية, كما تم فرش نحو (6000) مسجد بالجهود الذاتية ، وبتكلفة تقدر بنحو (269,791,724) جنيهًا , بكمية فرش بلغت نحو (2,018,374)م2 ، ليصبح إجمالي ما تم فرشه (16438) مسجدًا ، بمساحة إجمالية (5,556,044)م2، وبتكلفة بلغت (739,151,108) جنيه، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) وتهيئتها للمصلين مبنى ومعنى.

الملف الثاني : الوقف وخدمة المجتمع

أولا : تعظيم عائدات هيئة الأوقاف المصرية

أ- في مجال الإيرادات وتعظيم عوائد الاستثمار

1- حققت هيئة الأوقاف المصرية قفزة كبيرة في الإيرادات من العام المالي 2013/2014م بقيمة (564,990,021) جنيهًا ، لتصل في العام المالي 2019/2020م إلى (1,546,659,340) ، بزيادة قدرها (981,669,319) جنيهًا ، بنسبة بلغت (173%).

2- حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد سنوي في تاريخها ، حيث بلغت إيرادات هيئة الأوقاف المصرية (1,546,659,340) جنيهًا ، خلال العام المالي 2019/2020م.

3- حققت هيئة الأوقاف المصرية نموًّا بنسبة (20,6%) خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021م بإيرادات بلغت (801,518,716) جنيهًا ، بزيادة قدرها (136,763,029) جنيهًا عن نفس الفترة من العام الماضي.

4- حققت هيئة الأوقاف المصرية إجمالي إيرادات خلال الـ (7) أشهر من العام الحالي 2020/2021م بلغت (946,041,432) جنيهًا ، بزيادة (162,726,253) جنيهًا عن العام الماضي بنسبة 20,8%.

5- حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد شهري في تاريخها, لسبعة أشهر متتابعة على النحو التالي:

– بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يونيه 2020م مبلغ 275,078,367 جنيهًا , بزيادة قدرها 106,405,517 جنيهًا بنسبة 63% عن نفس الشهر في عام 2019م.

– بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يوليه 2020م مبلغ 88,526,946 جنيهًا , بزيادة قدرها 49,711,062 جنيهًا بنسبة 128% عن نفس الشهر في عام 2019م.

– بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر أغسطس 2020م مبلغ 91,570,168 جنيهًا، بزيادة قدرها 23,253,313 جنيهًا بنسبة 34% عن نفس الشهر في عام 2019م.

– بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر سبتمبر 2020م مبلغ 135,287,635 جنيهًا، بزيادة قدرها 17,035,151 جنيهًا بنسبة 14% عن نفس الشهر في عام 2019م.

– بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر أكتوبر 2020م مبلغ 145,347,236 جنيهًا، بزيادة قدرها 23,320,966 جنيهًا بنسبة 19% عن نفس الشهر في عام 2019م.

– بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر نوفمبر 2020م مبلغ 161,744,518 جنيهًا، بزيادة قدرها 11,644,885 جنيهًا بنسبة 7% عن نفس الشهر في عام 2019م.

– بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر ديسمبر 2020م مبلغ 179,042,213 جنيهًا ، بزيادة قدرها 11,797,653 جنيهًا بنسبة 7% عن نفس الشهر في عام 2019م.

– بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يناير 2021م مبلغ 144,522,716 جنيهًا ، بزيادة قدرها 25,963,225 جنيهًا بنسبة 21,9% عن نفس الشهر في عام 2019م.

ب – تعظيم إيرادات صناديق النذور واللجنة العليا للخدمات

بلغ إجمالي إيرادات صناديق النذور (121,616,586) جنيهًا.

بلغ إجمالي إيرادات اللجنة العليا للخدمات (170,984,734) جنيهًا.

جـ – في مجال صيانة الوقف والحفاظ عليه

1- إصدار أطلس الأوقاف في (92) مجلدًا ، بهدف حصر جميع أملاك الأوقاف في جميع محافظات الجمهورية ، مما يسهم في تسعير الأراضي بسعر عادل.

2- استلام بلاغات وضع يد بما قيمته (7,094,529,565) جنيهًا.

3- إشهاد أوقافات جديدة بما قيمته (44,034,705) جنيه.

د – في مجال المشروعات الاستثمارية

1- بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية التي تم الانتهاء منها (16683) وحدة، بإجمالي تكلفة بلغت (2,048,348,497) جنيهًا ، منها: عدد (14618) وحدة إسكان ، وعدد (2065) وحدة تجارية وخدمية.

2- مشروع سوق الخميس بالمطرية :

1- المرحلة الأولى تتكون من مبنيين (أ) و (ب) بإجمالي: (170) محلًّا تجاريًّا، بتكلفة إجمالية قدرها (20) مليون جنيه، تم بيع جميع وحدات المرحلة بالكامل، بقيمة بيعية (70,956,000) جنيه، بمعدل عائد على الاستثمار بلغ 255%.

2- المرحلة الثانية تتكون من ثلاثة مبانٍ (أ) و (ب) و (جـ) ومبنى المحلات القديم بإجمالي عدد (769) باكية بالدور الأرضي والأول، و (264) وحدة إدارية بالأدوار المتكررة بمساحة إجمالية (20284م2)، و (158) محلًا بالمبنى القديم.

أ- تم بيع عدد (26) محلًّا تجاريًّا بالمرحلة الثانية من إجمالي (30) محلًا بالمزاد العلني بتكلفة إجمالية قدرها (7) ملايين جنيه، بقيمة بيعية قدرها (72,750,000) جنيه، بمعدل عائد على الاستثمار بلغ 939%.

ب- تم تأجير عدد (564) باكية من إجمالي (769) باكية، بمساحة إجمالية (4955م2)، بقيمة إيجارية شهرية (165,965) جنيهًا، لصالح محافظة القاهرة، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

ثانيا : خدمة المجتمع

تم صرف أكثر من مليار ونصف المليار جنيه في خدمة المجتمع منها:

– تم صرف 125 مليون جنيه لحساب هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبناء مدارس، ولحساب صندوق الاستثمار الخيري لدعم التعليم.

– تم صرف 100 مليون جنيه (سكن كريم) من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

– تم صرف 50 مليون جنيه لمساعدة العمالة غير المنتظمة من خلال الحساب المخصص لذلك.

– استخراج (140) ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة والأولى بالرعاية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

– تم صرف 30 مليون جنيه مساهمة في تأثيث 1000 شقة للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

– تم صرف 20 مليون جنيه لمبادرة (نور حياة) للإبصار.

– تم صرف 20 مليون جنيه لصندوق الاستثمار الخيري الخاص بذوي الإعاقة.

– تم صرف 28,679,440 جنيهًا في بناء 100 منزل بحلايب بالبحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة الإسكان.

– تم صرف 16,300,000 جنيه في رفع كفاءة 270 منزلًا ببئر العبد بشمال سيناء، وتم التنفيذ بالتعاون مع وزارة الإسكان.

– تم صرف 25 مليون جنيه في استخراج شهادة أمان للمرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

– (898,325,185) جنيهًا إعانات نقدية وعينية وقرض حسن بدون فوائد أو مصاريف إدارية.

بالإضافة إلى (365,889,942) جنيهًا حصيلة مشروع صكوك أضاحي الأوقاف ، حيث تم توزيع (3971) طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين.

تم صرف أكثر من (105) ملايين جنيه بمعرفة مجالس الإدارات ولجان البر بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية ، وتحت إشراف الوزارة.

ثالثا : توفير فرص عمل جديدة

1- تم تعيين (2998) إمامًا وخطيبًا، و(4258) عاملًا.

2- توفير آلاف فرص عمل من خلال المشاريع التي تنفذها هيئة الأوقاف المصرية.