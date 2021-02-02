تشمل الأوتوستراد والمنيب.. تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري .. تعرف عليها





وذلك على النحو التالى :





- غلق مدخل الطريق الدائرى من محور الأوتوستراد للقادم من المجزر الآلى اتجاه المنيب.

- غلق مخرج الطريق الدائرى للقادم من المنيب اتجاه شارع 306 ومحور الأوتوستراد .

- غلق مدخل الطريق الدائرى من محور الأوتوستراد للقادم من المجزر الآلى اتجاه القطامية .









ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:-





- القادم من محور الأوتوستراد ( المجزر الآلى ) ويرغب بالسير بالطريق الدائرى تجاه مناطق المنيب : استكمال السير بمحور الأوتوستراد والدوران والعودة من المأوى الدورانى أمام محطة وقود وطنية والعودة بمحور الأوتوستراد فمطلع الطريق الدائرى تجاه مناطق المنيب .









- القادم من الطريق الدائرى ( المنيب ) ويرغب بالسير تجاه محور الأوتوستراد فمناطق المعادى وحلوان : استكمال السير بالطريق الدائرى فمخرج الطريق الدائرى تجاه شارع مساكن الكندى فالسير أسفل الطريق الدائرى ( طريق مستحدث ) فالمأوى الدورانى العلوى تجاه محور الأوتوستراد فمناطق المعادى وحلوان .









-القادم من محور الأوتوستراد ( المجزر الآلى ) ويرغب في السير بالطريق الدائرى تجاه مناطق القطامية : استكمال السير بمحور الأوتوستراد والدوران والعودة من المأوى الدورانى أمام محطة وقود وطنية فيمينًا شارع مساكن الكندى فالطريق الدائرى تجاه مناطق القطامية .









ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.