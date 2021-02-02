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خالد عكاشة: رئيس الكونغو شخصية سياسية جيدة وله دراية كاملة بملف سد النهضة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:43 م
سد النهضة
سد النهضة
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عادل نصار
قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن دولة الكونغو من شركاء مصر في القارة الأفريقية، كما أنها من دول حوض النيل وتمثل دورا مهما لمصر.

وأضاف "عكاشة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الكونغو أهم وأبرز شركاء مصر الاستراتيجيين في أفريقيا وقلب القارة الأفريقية، لافتا إلى أن هناك توافقا كبيرا في الرؤى.

وأكد مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن هناك مصالح مشتركة بين مصر والكونغو، مشيرا إلى أن مصر تقدر الكونغو ولنا معها علاقات تاريخية.

وتابع العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن دولة الكونغو من الممكن أن تؤثر في أزمة النهضة بالإيجاب ونخطو إلى الأمام في هذا الأمر، لافتا إلى أن رئيس الكونغو شخصية سياسية جيدة ولديه دراية كاملة بملف سد النهضة، دور الكونغو في أزمة سد النهضة مهم.

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