ملخص وأهداف مباراة الزمالك وغزل المحلة

تمكن فريق غزل المحلة من تحقيق أول انتصاراته بالدوري المصري بعد الفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 11.





تمكن فرجاني ساسي من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة " 69"، عبر رأسية قوية لتسكن شباك غزل المحلة.



وأحرز عبده يحيى هدف تعادل فريقه أمام نادي الزمالك من كرة عرضية تمكن من وضعها أقصى يمين محمد أبو جبل وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة " 95"، أحرز خالد الاخميمي هدف الفوز عقب استغلال الخطأ الدفاعي لنادي الزمالك.





وخاض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:







حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد - إمام عاشور - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - أشرف بنشرقي

خط الهجوم: يوسف أوباما





بينما بدا غزل المحلة بالتشكيل التالي:



