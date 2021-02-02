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رياضة

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وغزل المحلة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:17 م
مبارة الزمالك وغزل
مبارة الزمالك وغزل المحلة
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حسام الحارتي
تمكن فريق غزل المحلة من تحقيق أول انتصاراته بالدوري المصري بعد الفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 11.

تمكن فرجاني ساسي من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة " 69"، عبر رأسية قوية لتسكن شباك غزل المحلة.

وأحرز عبده يحيى هدف تعادل فريقه أمام نادي الزمالك من كرة عرضية تمكن من وضعها أقصى يمين محمد أبو جبل وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة " 95"، أحرز خالد الاخميمي هدف الفوز عقب استغلال الخطأ الدفاعي لنادي الزمالك.

وخاض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:


حراسة المرمى : محمد أبو جبل 

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام 

خط الوسط : طارق حامد - إمام عاشور - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - أشرف بنشرقي 

خط الهجوم: يوسف أوباما

بينما بدا غزل المحلة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : عمرو شعبان  
خط الدفاع : فتحي مبروك – أحمد عيد - محمد فتح الله – يحيى حامد
خط الوسط : أحمد اباظة – أشرف السيد – خالد رسلان – عبده يحيى –  هشام عادل
خط الهجوم: إسلام فؤاد
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