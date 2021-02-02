خالد عيد: لم أتوقع الريمونتادا أمام الزمالك وسعيت لتفادي الخسارة

أكد خالد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، أنه لم يكن يتوقع تحقيق الفوز والخروج بثلاث نقاط غالية من فريق كبير مثل الزمالك ، لكنه عمل على تفادي الخسارة .
وقال خالد عيد عقب المباراة لإذاعة الشباب والرياضة: "كان كل أملي تفادي الخسارة من الزمالك وسأكون كاذبا إذا قلت إنني توقعت الفوز، "الفوز على الزمالك أهم 3 نقاط في مشوار المحلة في الدوري ودافع قوي للفريق في الفترة المقبلة، ولدي ثقة كبيرة في كل اللاعبين".
وواصل "قلت للاعبين لا أريد أي لاعب جبان في الملعب، بل أريد مقاتلين يلعبون بحماس، ربنا عوضنا على اجتهادنا في المباريات الماضية بفوز ثمين وغال أمام ناد كبير".
وأتم تصريحاته بالقول"رسالتي للجماهير، لدينا لاعبون صغار السن بحاجة للصبر ومع مرور الوقت سيكون الأداء أفضل، حيث نتعرض لهجوم شديد وسباب مع كل تعادل أو خسارة".