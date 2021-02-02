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رياضة

مصطفى محمد يسجل هدفا ويقود جالاتا سراي للفوز على باشاكهير في الدوري التركي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:01 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز فريق جالاتا سراي علي نظيره إسطنبول باشاكهير بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري التركي.

افتتح هنري أونيكرو التسجيل لجالاتا سراي في الدقيقة ٤٥ بعد تلقيه تمريرة رائعة من دونك، لينتهي الشوط الأول بتقدمهم بهدف نظيف.

وفي بداية الشوط الثاني، دفع فاتح تريم مدرب جالاتا سراي بمصطفي محمد ليسجل مشاركته الأولي مع الفريق.

وأحرز دونك الهدف الثاني لجالاتا سراي في الدقيقة ٦٤، أعقبه مصطفي محمد بهدف ثالث في الدقيقة ٩٢ من ضربة جزاء.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد جالاتا سراي للنقطة ٤٥ في المركز الثاني، فيما توقف رصيد باشاكهير عند ٢٤ نقطة في المركز الخامس عشر.
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