ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تاج الدين: نسعى لإنتاج لقاح كورونا في مصر وقمنا بتنويع المصادر لمواجهة النقص العالمي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:24 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن  الدول المنتجة للقاحات استحوذت على النصيب الأكبر من اللقاحات ودخلت في جدال كبير ما بين الاتحاد الأوروبي والمؤسسة العالمية جافي التي تتولى التوزيع العادل لـ لقاحات فيروس كورونا  ، ولا يوجد انتاج يكفي العالم بأكمله.

وأضاف محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  نسعى للحصول على اللقاحات من مصادر متعددة لتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات في مصر".

 ولفت محمد عوض تاج الدين:"  صناعة اللقاحات دقيقة وحساسية وعلمية واي  دولة ترغب في تصنيع اللقاح لابد من توقيع اتفاقيات مع الدول المنتجة للقاحات وتوفير البنية التحتية والدولة المصرية تسعى لتصنيع لقاح كورونا على أراضيها ".

 وتابع محمد عوض تاج الدين:"   العالم يعاني من نقص إنتاج اللقاحات ونسعى إلى توفير حصتنا من لقاحات كورونا  من مصادر عدة".

وأكمل محمد عوض تاج الدين:"  هناك أولوية في الحصول على لقاح كورونا بداية من الأطقم الطبية التي تواجه الفيروس على خط الدفاع الأول ثم أصحاب الأمراض المزمنة ثم كبار السن".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عوض تاج الدين يزف بشرى للمواطنين حول موعد وصول لقاح كورونا إلى مصر .. فيديو

تعاقدنا على اللقاحات.. عوض تاج الدين يكشف كيفية الاستعداد لمواجهة موجة كورونا الثانية.. فيديو

متى تنتهي فترة العزل الصحي للمصابين بكورونا؟.. مستشار رئيس الجمهورية للصحة يجيب..فيديو

الإصابات تتزايد.. مستشار رئيس الجمهورية للصحة يوجه نصائح للمواطنين لمواجهة كورونا.. فيديو

مستشار الرئيس للصحة يعلن أول فئة تتلقى لقاح كورونا.. فيديو

عوض تاج الدين يكشف تفاصيل جديدة عن لقاحات كورونا ..فيديو

ترشيحاتنا

الزمالك يتصدر وزعيم الفلاحين يعود.. تعرف على ترتيب جدول الدوري المصري

أسامة ربيع: خط ميناء إيلات عسقلان لن يكون مفيدا في النقل إلى أوروبا

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف بخاخ أنف يقلل أعراض الإصابة بـ كورونا.. شاهد أجرأ إطلالات ميريهان حسين هذا الأسبوع

كورونا تعود.. إجراءات سعودية جديدة لمواجهة الفيروس

التعليم العالي: لم نغير قواعد القبول بتنسيق 2021 - 2022.. ونحذر الطلاب من هذه الكيانات

مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف تفاصيل زيارة رئيس الكونغو لمصر.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادة الأخيرة.. مقارنة بين إم جي 5 و شيري أريزو 5 موديل 2021

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف بخاخ أنف يقلل أعراض الإصابة بـ كورونا.. شاهد أجرأ إطلالات ميريهان حسين هذا الأسبوع

بروتون تعلن عن أسعار إكسورا موديل 2020 الجديدة فى مصر