تاج الدين: نسعى لإنتاج لقاح كورونا في مصر وقمنا بتنويع المصادر لمواجهة النقص العالمي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الدول المنتجة للقاحات استحوذت على النصيب الأكبر من اللقاحات ودخلت في جدال كبير ما بين الاتحاد الأوروبي والمؤسسة العالمية جافي التي تتولى التوزيع العادل لـ لقاحات فيروس كورونا ، ولا يوجد انتاج يكفي العالم بأكمله.





وأضاف محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" نسعى للحصول على اللقاحات من مصادر متعددة لتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات في مصر".





ولفت محمد عوض تاج الدين:" صناعة اللقاحات دقيقة وحساسية وعلمية واي دولة ترغب في تصنيع اللقاح لابد من توقيع اتفاقيات مع الدول المنتجة للقاحات وتوفير البنية التحتية والدولة المصرية تسعى لتصنيع لقاح كورونا على أراضيها ".





وتابع محمد عوض تاج الدين:" العالم يعاني من نقص إنتاج اللقاحات ونسعى إلى توفير حصتنا من لقاحات كورونا من مصادر عدة".





وأكمل محمد عوض تاج الدين:" هناك أولوية في الحصول على لقاح كورونا بداية من الأطقم الطبية التي تواجه الفيروس على خط الدفاع الأول ثم أصحاب الأمراض المزمنة ثم كبار السن".