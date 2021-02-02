إصابات كورونا بالعالم تتجاوز الـ 103.19 مليون حالة بـ 210 دول

عرضت القناة الأولى تقرير فيديو عن عدد الإصابات بفيروس كورونا بالعالم، وكشفت القناة أن الإصابات تخطت 103.19 مليون حالة والوفيات تخطت مليونين.





وأكدت القناة أن الحالات السالف ذكرها ظهرت فى 210 دول منذ اكتشاف أول حالة فى الصين.





وجدت دراسة نُشرت مؤخرًا في المجلة التنفسية الأوروبية ، تؤكد بأن بخاخ الأنف الذي يحمي من أعراض البرد، ويساعد مرضى الربو على التنفس بشكل أمن، يمكن ان يكون فعال بشكل جيد ضد فيروس كورونا . وقد





ويعد فيروس الأنف هو أكثر الفيروسات التنفسية شيوعًا ، والسبب الرئيسي لنزلات البرد ، وهو مسؤول عن تفاقم أمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن.





وتابع الباحثون، أن العلاج أظهر وعدًا كبيرًا كطريقة جديدة لحماية الناس من الأمراض التي تسببها فيروسات الجهاز التنفسي الشائعة مثل فيروس الأنف، تتراوح هذه الأمراض من نزلات البرد الشائعة إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي المزمنة التي قد تهدد الحياة .



