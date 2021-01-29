علامة في القدم تشير إلى نقص البروتين في الجسم

ولكن بعض الأشخاص يعانون من نقص البروتين، ولا يعلمون ذلك مما يظهر عليهم بعض الأعراض التي تشير إلى نقص البروتين، وطبقًا لما قدمه موقع "webmd" إليكم أبرزها..

مشاكل الشعر والأظافر والبشرة