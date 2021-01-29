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علامة في القدم تشير إلى نقص البروتين في الجسم

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:59 م
اعراض نقص البروتين
اعراض نقص البروتين
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نهى هجرس
يعد البروتين من المواد الغذائية التي يجب أن يحصل عليها الجسم يوميا، ويجب أن تحصل على ما لا يقل عن 10٪ من السعرات الحرارية اليومية من البروتين، مما يمد الجسم بالطاقة.

ولكن بعض الأشخاص يعانون من نقص البروتين، ولا يعلمون ذلك مما يظهر عليهم بعض الأعراض التي تشير إلى نقص البروتين، وطبقًا لما قدمه موقع "webmd" إليكم أبرزها..

تورم القدمين
من أكثر العلامات شيوعًا على عدم حصولك على كمية كافية من البروتين التورم (يسمى أيضًا الوذمة) ، خاصةً في البطن والساقين والقدمين واليدين.

مشاكل الشعر والأظافر والبشرة
تتكون من بروتينات مثل الإيلاستين والكولاجين والكيراتين، عندما لا يستطيع جسمك تكوينها ، يمكن أن يكون لديك شعر هش أو رقيق ، وجلد جاف ومتقشر ، واظافر غير صحية.

الضعف والتعب
تظهر الأبحاث أن أسبوعًا واحدًا فقط من عدم تناول كمية كافية من البروتين يمكن أن يؤثر على العضلات المسؤولة عن وضعيتك وحركتك ، خاصة إذا كان عمرك 55 عامًا أو أكثر، وبمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي نقص البروتين إلى فقدان كتلة العضلات ، وهذا بدوره يقلل من قوتك ، ويجعل من الصعب الحفاظ على توازنك ، ويبطئ عملية التمثيل الغذائي، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى فقر الدم ، عندما لا تحصل خلاياك على الأكسجين الكافي ، مما يجعلك متعبًا.
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