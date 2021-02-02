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أحذر ..هكذا ينتقل لك فيروس نيباه الأشد خطورة من كورونا |شاهد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:51 ص
خفاش الفاكهة
خفاش الفاكهة
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نورهان رأفت
عرضت فضائية العربية انفوجرافا ، عن كيفية انتقال فيروس "نيباه" ، حيث أوضحت دراسة أجريت بجامعة "كامبريدج"  أن الخفافيش هي أكثر الكائنات الحية ، الحاملة للفيروسات .

وتعد "خفافيش الفاكهة " أحد سلالات الخفافيش ، والتي تنتمي لعائلة خاصة ، تستهدف الطيران لمسافات تصل إلى 100 كم ، ، للبحث عن الفاكهة .

وأوضح الانفوجراف أنه لا يكفي أن تكون بعيدا ، عن الخفافيش ، لتتعرض للاصابة بـ فيروس "نيباه ، ولكن تناول الفاكهة التي قد تكون محملة بالبول أو اللعاب ، هو المصدر الأكثر احتمالا ، لنقل العدوى .

وفى إطار الأخبار المتداولة حول ظهور فيروس جديد فى الصين يدعي فيروس نيباه تناقشت النائبة سمر سالم، عضو مجلس النواب، مع عدد من أعضاء اللجنة الفرعية من لجنة الشئون الصحية بالبرلمان المصري الخاصة بالطب الوقائي وكورونا في مدي الاستعداد لمواجهة الفيروس؟ وما  أساليب التوعية نحو ذلك؟

وأضافت النائبة سمر سالم، إن وسائل الإعلام تناولت خبرا بشأن تفشي فيروس نيباه في الصين، والذي يسجل بمعدل وفيات يصل إلى 75%، ويعد الخطر الوبائي الكبير التالي للعالم، وخاصة فى ظل عدم استعداد شركات الأدوية على اكتشاف علاج له نتيجة التركيز حول جائحة كورونا حاليا.
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