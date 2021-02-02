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ديني

تكليف خطباء جدد من المحالين للمعاش على بند التحسين.. تعرف عليهم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:25 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف (56) خطيب مكافأة جديدًا من المحالين للمعاش ، منهم عدد (44) خطيب مكافأة على بند التحسين.
لمعرفة الأسماء من هنا

كما اعتمد وزير الأوقاف تجديد تكليف (113) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش على بند التحسين.
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تجديد تكليف 41 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش
 اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف تجديد تكليف 41 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين.

ووصل عدد الخطباء المكافأة المحالين للمعاش إلى 41 خطيب، من محافظات أسيوط، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، دمياط، سوهاج، الفيوم، القاهرة، القليوبية، كفر الشيخ، المنوفية، الاسماعيلية.
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