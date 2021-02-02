كبرى المفاجآت.. طلائع الجيش يهزم الأهلى 78-76 فى دوري سوبر رجال السلة

فجر الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي طلائع الجيش بقيادة مديره الفني طارق خيري، كبرى مفاجات دوري سوبر السلة للموسم الحالي 2020 - 2021.





وفاز الفريق العسكري على الأهلي الذي يقوده فنيًا أشرف توفيق بنتيجة 78 - 76، في إطار الجولة الثانية من البطولة المحلية.





وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين قبل أن يحسمها الفريق العسكري مع اللحظات الأخيرة من اللقاء.





أقيم اللقاء مساء اليوم الثلاثاء على صالة جهاز الرياضة العسكري بمنشية البكاري.



