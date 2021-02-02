البشبيشى: تعليق عضوية إثيوبيا في الاتحاد الأفريقي سيعرضها للعقوبات.. تفاصيل

توقعت الدكتورة هبة البشبيشي المتخصصة في الشئون الأفريقية، أن تقوم دولة الكونغو بعمل جلسات تفاوضية مع الدول الثلاث بشأن سد النهضة هبةجلسات





وأضافت البشبيشي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن لديها تخوفات من الاستقطاب داخل الاتحاد الأفريقي، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يملك القدرة على التعامل مع الاتحاد الافريقي.





وتابعت المتخصصة في الشئون الأفريقية، أن إثيوبيا قد تتعرض لوقف عضويتها في الاتحاد الافريقي اذا استمرت في رفض حل أزمة سد النهضة، مشيرة إلى أن تعليق عضوية دولة أثيوبيا في الاتحاد الافريقي سيعرضها للعقوبات.





وأشارت البشبيشي، إلى أن سلوك دولة إثيوبيا متعجرف، وأبي أحمد يقتل أبناء شعبه ويعاقب على كل جرائم الحرب التي قام بها.







