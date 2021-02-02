ياسر إبراهيم: الأهلي يلعب فى المونديال باسم مصر.. وهذه رسالتي لأفشة قبل هدفه التاريخى أمام الزمالك

تحدث ياسر ابراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مشاركته الأول مع الفريق فى مونديال الأندية مشيرا إلى أن النادي يخوض نهائيات كأس العالم باسم مصر وقارة أفريقيا.

وقال إبراهيم، في تصريحات تلفزيونية لقناة "الأهلي" اليوم الثلاثاء: "مونديال الأندية محفل عالمي أي لاعب يتمنى ان يتواجد به، ويعتبر مسؤولية كبيرة لأننا نمثل الأهلي ومصر، ونتمنى تحقيق شيء يليق بمصر والنادي".





وأضاف: "جئنا إلى هنا كبطل إفريقيا ونمثل مصر كلها، المباراة الافتتاحية ستكون أمام الدحيل الذي يملك فريقا مميزا، وندرسه حاليا سواء لاعبين وجهاز فني كمجموعة واحدة، ونسعى لتطبيق ما يطلبه المدرب".





وعن استقبال جماهير الأهلي في الدوحة للبعثة، أكد ياسر إبراهيم: "اعتدنا على ذلك من جمهور الأهلي، نجدهم بجانبنا في كل مكان نذهب إليه، وهذا هو السر في كل فوز وبطولة، ونتمنى أن نتمكن من إسعادهم".





وعن نهائي إفريقيا، أكد: "كانت مباراة لا تنسى، من أصعب المباريات التي واجهناها، الزمالك كان يملك قائمة مميزة، لكننا لم نفكر إلا في الفوز ولم نكن نريد الظهور بأداء جيد، فالتاريخ لا يذكر الأداء ولكنه يذكر البطولة".





وأوضح: "إذا لم نقدم مباراة كبيرة ما حققنا الفوز، والاجتهاد لا يأتي في الملعب فقط، بل كنا نتمتع بكامل التركيز منذ ضمان تأهلنا إلى المباراة النهائية، وبعد علمنا بمواجهة الزمالك طلبنا الابتعاد عن كل شيء للتركيز".





وأكمل: "عندما أتت كرة القائم لحسين الشحات كان هناك شيء غير طبيعي في داخلي، أيمن أشرف كان عصبيا فطلبت منه الهدوء، وقلت لأفشة قبل هدفه (أنت لاعب كبير وستحقق لنا الفوز) وكان الأمل بقدمه".



