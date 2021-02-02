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أخبار العالم

استنفار أمني في موسكو.. ونقل نافالني إلى سجن متوسط الحراسة.. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:28 م
صدى البلد
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حسام رضوان
شهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء حالة من الاستنفار الأمني بعد الحكم في قضية المعارض أليكسي نافالني.

أظهرت صور نشرتها قناة "روسيا اليوم"، التواجد الأمني المكثف في العاصمة الروسية تحسبا لخروج تظاهرات معارضة تندد بالحكم.

كما أظهر فيديو نشرته القناة نفسها عملية نقل نافالني إلى سجن ماروسكايا تيشينا متوسط الحراسة شمالي موسكو.

وقضت محكمة "سيمونوفسكي" بموسكو، اليوم الثلاثاء، بإلغاء الحكم الصادر بحق المعارض الروسي، أليكسي نافالني، واستبداله بحكم بالسجن 3 سنوات ونصف مع الشغل..

وبحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، فإن قرار المحكمة لم يدخل حيز التنفيذ بعد، حيث يمكن للنيابة ونافالني الاستئناف على القرار خلال 10 أيام.

وجرت المحاكمة وسط تدابير أمنية مشددة في الشوارع المحيطة بمبنى المحكمة، حيث قامت الشرطة باحتجاز عدد من المحتجين خالفوا تعليمات الجهات الأمنية.

وتحدثت مصادر حقوقية عن أكثر من 200 موقوف، في حين ذكرت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مراسل لها في الموقع أن حالات الاحتجاز نادرة ومعدودة.

ودعا وزير الخارجية البريطاني ، دومينيك راب، روسيا إلى الإفراج الفوري وبدون شروط عن المعارض أليكسي نافالني الذي تم الحكم عليه، اليوم بالسجن 3 سنوات ونصف مع الشغل.

كما دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء روسيا للإفراج الفوري غير المشروط عن المعارض أليكسي نافالني، حيث أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ بعد صدور حكم بالسجن على المعارض الروسي.

استنفار أمني في موسكو.. ونقل نافالني إلى سجن متوسط الحراسة.. فيديو
استنفار أمني في موسكو.. ونقل نافالني إلى سجن متوسط الحراسة.. فيديو
استنفار أمني في موسكو.. ونقل نافالني إلى سجن متوسط الحراسة.. فيديو
استنفار أمني في موسكو.. ونقل نافالني إلى سجن متوسط الحراسة.. فيديو
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