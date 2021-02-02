بعد خضوعها لعملية جراحية.. حقيقة تغيير حورية فرغلي في "براءة ريا وسكينة"

نفى السيناريست احمد عاشور مؤلف فيلم براءة ريا وسكينة اي خبر متعلق حول البحث عن بديل للفنانة حورية فرغلي بعد ان تداولت اخبار بذلك الامر خصوصا بعد سفر حورية لامريكا لإجراء عملية جراحية بشأن حادثة انفها.

وقال أحمد عاشور ان الاستغناء عن حورية فرغلي غير مطروح اساسا وهو يرى انه لا توجد فنانة في مصر تستطيع اداء دور سكينة في الفيلم غير حورية فرغلي ولن يوافق او يرضى بغيرها في الدور

وأشار ان المنتج حلمي شهاب اجل التصوير بعد حجز الاستديوهات تقديرا للفنانة ولتمسكه بها والانتظار حتى يتم شفاها والرجوع الى مصر لاستكمال العمل

يذكر ان فيلم براءة ريا وسكينة هو اول عمل يبرأ ساحة ريا وسكينة من الجريمة التاريخية وانه صاحب فكرة براءة ريا وسكينة والتي يظهر تفاصيلها داخل الفيلم

يشارك حورية في بطولة الفيلم وفاء عامر ولطفي لبيب ومنه فضالي ومحسن منصور وعايدة غنيم وياسر على ماهر واحمد عبدالله واحمد صيام انتاج حلمي شهاب واخراج عبد القادر الاطرش