ميدو ينفعل على جنش بعد تصريحاته عن الشناوي وأبو جبل

هاجم أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، محمود جنش، حارس عرين الأبيض، بسبب تصريحه بأن محمد الشناوي هو الحارس الأفضل في مصر؛ نظرًا لأن محمد أبوجبل معه في نفس الفريق.

وقال "ميدو" عبر برنامجه "أوضة اللبس": "جنش أخطأ ولم يوفق في تصريحاته التي قالها في حواره مع مهيب عبدالهادي، يجب أن يتعلم كيف يكون دبلوماسيًا في الرد علي الأسئلة حتى لا يحدث أزمة داخل الفريق".

كما نفى محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ما تردّد مؤخرًا حول ما تداول عبر وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، بطلبه الرحيل عن صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال اللاعب: "إذا كنت أرغب في الرحيل، فلماذا وقعت عقودا جديدة مع نادي الزمالك؟"، مشيرًا إلى أن كل ما تردد في هذا الشأن ليس له أي أساس من الصحة.





فيما طالب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، من حارس مرمى الفريق الأبيض محمود عبدالرحيم "جنش"، تأجيل موعد صرف مقدم تعاقده الجديد مع النادي الأبيض، الذي كان من المقرر أن يحصل عليه خلال شهر فبراير.



