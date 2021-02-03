أخبار الرياضة| ميدو ينفعل على جنش.. تفاصيل إصابة بدر بانون قبل مواجهة الدحيل

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كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل جديدة حول إصابة المغربى بدر بانون مدافع النادى الأهلى ..



قيمة الغرامات المفروضة على جالاتا سراي حال تأخر سداد أموال إعارة مصطفى محمد.. الزمالك يكشف كشف إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، موعد استلام الزمالك أموال صفقة إعارة مصطفى محمد إلي نادي جالاتا سراي التركي..

