ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة| ميدو ينفعل على جنش.. تفاصيل إصابة بدر بانون قبل مواجهة الدحيل

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الأربعاء 3 - 2 - 2021، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.

كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل جديدة حول إصابة المغربى بدر بانون مدافع النادى الأهلى ..

كشف إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، موعد استلام الزمالك أموال صفقة إعارة مصطفى محمد إلي نادي جالاتا سراي التركي..

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، أصيب بفيروس كورونا المستجد..

هاجم أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، محمود جنش، حارس عرين الأبيض، بسبب تصريحه بأن محمد الشناوي هو الحارس الأفضل في مصر؛ نظرًا لأن محمد أبوجبل معه في نفس الفريق..

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصدر بـ جالاتا سراي لـ "صدى البلد": مصطفى محمد يصل إلى تركيا لإنهاء كافة أمور التعاقد غدا

ماذا ينتظر مصطفى محمد مع جالاتا سراي التركي

أخبار الرياضة| موسيماني يرد على هجوم رضا عبد العال.. إصابة المدير التنفيذي للأهلي بكورونا.. والزمالك يحسم صفقتين

تقرير تركي يكشف موعد الظهور الأول لـ مصطفى محمد بقميص جالاتا سراي

أزمة تواجه الصفقة.. جالاتا سراي يكشف لـ صدى البلد سر تأخر سفر مصطفى محمد إلى تركيا

خاص.. تفاصيل جديدة في إصابة بدر بانون خلال تدريب الأهلى قبل مواجهة الدحيل

ترشيحاتنا

حنين حسام تخلع الحجاب في أول ظهور بعد إخلاء سبيلها.. فيديو

مندهش.. المدير الفني لمنتخب مصر لليد: مدير التعاقدات بالأهلي شبهي.. فيديو

بايدن يوقع قرارات عاجلة تتعلق بالهجرة

أسمر وأبيض.. امرأة تنجب توأمين من عرقين مختلفين | صور

ما هي مصارف الزكاة الثمانية.. والفرق بين الفقير والمسكين؟

اكتشاف مادة سحرية من نبات طبيعي تقضي على فيروس كورونا فورًا | صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار هوندا CRV الجديدة في مصر

اكتشاف مادة سحرية من نبات طبيعي تقضي على فيروس كورونا فورًا | صور

عروس تعانق حبيبها السابق أمام عيني عريسها.. شاهد ردة فعله | فيديو