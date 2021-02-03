قيمة الغرامات المفروضة على جالاتا سراي حال تأخر سداد أموال إعارة مصطفى محمد.. الزمالك يكشف

كشف إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، موعد استلام الزمالك أموال صفقة إعارة مصطفى محمد إلي نادي جالاتا سراي التركي.





وقال إبراهيم عبدالله في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "خلال أيام سنحصل على أموال إعارة مصطفى محمد من جالاتا سراي، الاتفاق أن يتم تحويل الأموال بعد وصول البطاقة الدولية بـ48 ساعة".





واختتم: "هناك شرط جزائي لو تأخرت الأموال 5 أيام بعد الـ48 ساعة نحصل على 500 ألف دولار غرامة، ثم 50 ألف دولار عن كل يوم تأخير، لكن النادي التركي ملتزم بكل الأمور دون مشاكل".





وقاد مصطفي محمد فريقه جالاتا سراي لتحقيق الانتصار علي إسطنبول باشاكشهير، بثلاثة أهداف نظيفة، في الجولة ٢٣ لبطولة الدوري التركي.





وأحرز مصطفى محمد هدف جالاتا سراي الثالث في الدقيقة 92 من ضربة جزاء، ليسجل هدفه الأول في مشاركته الأولي مع فريقه الجديد.





ودفع فاتح تريم مدرب جالاتا سراي بمصطفي محمد مع بداية الشوط الثاني بدلا من إثيبو أوكينجارو.





وانتقل مصطفي محمد لجالاتا سراي لمدة موسم ونصف الموسم قادما من الزمالك علي سبيل الإعارة.