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تعليم

أبرزها كشف طبي وخدمة طوارئ.. تعرف على الخدمات المقدمة من إدارة الطب العلاجي بجامعة حلوان

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:47 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تقدّم إدارة الطب العلاجي بجامعة حلوان مجموعة من الخدمات الطبية تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عمر، مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، والدكتورة عبير درويش، مدير إدارة الطب العلاجي.


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وتشمل الخدمات المقدمة من إدارة الطب العلاجي بجامعة حلوان الآتي:
١- الكشف الطبي على الطلاب المستجدين.
٢- تقديم خدمة الطوارئ الطبية للطلاب والعاملين بالجامعة.
٣- التنسيق مع فريق من وزارة الصحة لعمل حملات الكشف المبكر على سرطان الثدي بجميع الوحدات العلاجية داخل وخارج الحرم الجامعى، للطلبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.
٤- إمداد الوحدات العلاجية داخل وخارج الحرم الجامعى بالمستلزمات الطبية اللازمة للوقاية من العدوى من ماسكات وجوانتيات، ومطهرات الأسطح والصابون، وذلك بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي بالجامعة.
٥- تدريب هيئة التمريض والسادة المنوطين بالإشراف الطبي على العزل بكيفية ارتداء والتخلص من الملابس الخاصة بالعزل، وذلك من خلال مجموعة من المحاضرات بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي بالجامعة.
٦- نشر كل المعلومات الخاصة بالعلاجات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وذلك نقلا عن وزارة الصحة المصرية.
٧- عمل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال فترات امتحانات الطلاب عن طريق توفير مقاييس قياس درجة الحرارة عن بعد لجميع الطلاب وعمل نشرة بالإجراءات الاحترازية وأعضاء الطاقم الطبي.
٨- الإشراف والمرور على الوحدات العلاجية.
٩-الكشف وتقديم العلاج على الطلاب المترددين على الوحدات العلاجية.


كذلك تتضمن الخدمات علاج الطلبة على نفقة الجامعة، والذي يشمل تحويلهم للمستشفيات المتعاقد معها لعمل العمليات أو إجراء أي أشعات أو تحاليل متخصصة بالتعاون مع مستشفى الطلبة جامعة حلوان.


هذا بالإضافة إلى استرداد قيمة فواتير العلاج للطلبة الذين اضطروا لدفع ثمن الإجراء الطبي نتيجة حالة طارئة، وهو جزء مهم من عمل الطب العلاجي، وتقوم إدارة الطب العلاجى بعمل لجنة طبية قبل بدء العام الدراسي مباشرة وفور الانتهاء من أعمال الكشف الطبي على الطلبة المستجدين للطلبه ذوى الاحتياجات الخاصة لإتاحة الفرصة لهم للالتحاق بكليات معينة بالجامعة.


كما تقوم إدارة الطب العلاجي بالمشاركة في القوافل الطبية لجامعة حلوان بأطباء في مختلف التخصصات، للكشف على المرضى، ووصف الدواء المناسب.


كذلك قامت إدارة الطب العلاجى تماشيا مع سياسة الدولة للتحول إلى دولة رقمية بعمل مشروع ربط الوحدات العلاجية إلكترونيا بالإدارة الطبية، وذلك لسهولة التواصل وتبادل المعلومات بين الإدارة والوحدات العلاجية التابعة للجامعة ذات التوزيع الجغرافي الممتد في أنحاء القاهرة الكبرى.
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