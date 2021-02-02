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تعليم

الترم الثاني 21 مارس.. التعليم العالي تؤكد لصدى البلد صحة القرارات الخاصة بالامتحانات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:32 م
طلاب
طلاب
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نهلة الشربينى
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بعض التصريحات الخاطئة  المنسوبة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار بشٱن موعد امتحانات الفصل الدراسى الاول للجامعات و المعاهد المصرية 

واكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ان القرار الوزاري ببدء الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للفصل الدراسي الاول 2021 بجميع المعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية المصرية اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 فبراير 2021 .


وأضاف في تصريح خاص لموقع صدى البلد،  ان القرار  يشمل أن تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني اعتبارا من الاحد 21 مارس 2021، بينما تبدأ امتحانات مواد التخلف لطلاب الفرقة الثانية في مواد الفرقة الاولى اعتبارا من يوم السبت 27 مارس 2021.


و أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، قرارا وزاريا جديدا لحسم موقف امتحانات طلاب الجامعات.

نص هذا القرار على أن تبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للفصل الدراسي الاول 2021 بجميع المعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية المصرية اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 فبراير 2021 .

ونص القرار على أن تبدأ امتحانات مواد التخلف لطلاب الفرقة الثانية في مواد الفرقة الاولى اعتبارا من يوم السبت 27 مارس 2021.

وشدد القرار على أن تتوقف جميع الامتحانات خلال العطلات والأعياد الرسمية.

وأكد القرار على أن تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني اعتبارا من الاحد 21 مارس 2021، ويلتزم رؤساء اللجان بضرورة اخذ موافقة جهة العمل على الندب للعمل باللجان خلال فترة أيام العمل.

وتم التأكيد على ضرورة أن يلتزم رؤساء اللجان بالاختصاصات الواردة بالمنشور العام رقم 1 لسنة 1997 وتعديلاته كل فيما يخصه
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