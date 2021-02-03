تمهيدا للانتخابات.. الجبلاية يترقب قرار وزير الرياضة لاعتماد لائحة النظام الأساسي

كشف مصدر مقرب من داخل الجبلاية، أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، تنتظر وصول موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على لائحة النظام الأساسى للجبلاية والتى تم إرسالها مؤخرا للوزارة بجانب اللجنة الأولمبية والفيفا.





وفى حالة موافقة الوزارة سيتم تفعيل اللائحة ونشرها فى الجريدة الرسمية، أما فى حالة التأخير أو عدم الرد سيتسبب ذلك فى مشكلة بشأن اللائحة قبل الانتخابات المقبلة.





وأرسلت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة لائحة النظام الأساسي المُعدلة ، بقرار الجمعية العمومية للجهة الإدارية، الممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، لنشرها في الجريدة الرسمية تمهيدا للعمل بها قبل الانتخابات المقبلة وكذلك تشكيل روابط الأندية للموسم الجديد.

وأجرت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة 3 تعديلات على لائحة الجبلاية الجديدة قبل إرسالها إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وبعد اعتمادها من الجمعية العمومية للجبلاية التى أقيمت فى نوفمبر الماضى وقبل رحيل اللجنة الخماسية السابقة لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.





وأضاف المصدر، أن التعديل الثانى خاص بعدد أعضاء الجمعية العمومية، حيث أقرت الأندية بأن يكون عدد أعضاء الجمعية العمومية فى اللائحة الجديدة 134 ناديا، قبل أن تضيف اللجنة الثلاثية عبارة "134 ناديا على الأقل".