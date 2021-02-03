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مرأة

مع رضوى الشربيني.. أربع مشروبات هتنسف الكرش فى أقل من شهر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:53 ص
رضوي الشربيني اربع
رضوي الشربيني اربع مشروبات هتنسف الكرش فى اقل من شهر
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أسماء عبد الحفيظ

الحصول على بطن مشدودة وقوام مثالي هو حلم كل سيدة، ولأن أغلبهن يبحثن عن الوصفات الطبيعية التي ليس لها أعراض جانبية، قدمت رضوى الشربيني من خلال برنامجها "هي وبس" المذاع على قناة "cbc سفرة" 4 وصفات طبيعية للتخلص من دهون البطن في 12 يوما فقط.

الوصفة الأولى:

نعناع – شاي أخضر – قشر رمان – جنزبيل – ماء

تخلط المكونات مع بعضها وتترك من ساعة إلى ساعة ونصف.

يتم تصفية المشروب ثم يتم تناوله 3 مرات على مدار اليوم.

الوصفة الثانية:

أعشاب إكليل الجبل – المرمرية – بابونج – ماء

تخلط المكونات جيدًا وتوضع على النار حتى تغلي.

يصفى المشروب ثم يتم تناوله 3 مرات على مدار اليوم.


الوصفة الثالثة:

شاي أخضر – شاي أحمر – ليمون – ماء ساخن

تخلط المكونات جيدًا وتترك لمدة يوم كامل.

تناوليها على الريق.


الوصفة الرابعة:

ملعقة عسل- ملعقة عصير ليمون – ملعقة بذور الشيا – ماء

يتم وضع بذور الشيا على الماء وتترك لمدة ساعة ثم يضاف إليها العسل والليمون وتترك لمدة ساعة أخرى.

تضرب المكونات في الخلاط وتصفى، ويتم تناولها.

ملحوظة: اعتني بشكل دائم بتناول كوب أو اثنين ماء دافئ في الصباح قبل تناول الإفطار، لأنه سيساعدك على التخلص من الوزن الزائد والحصول على بطن مشدودة.

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