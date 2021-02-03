مع رضوى الشربيني.. أربع مشروبات هتنسف الكرش فى أقل من شهر

الوصفة الأولى:
نعناع – شاي أخضر – قشر رمان – جنزبيل – ماء
تخلط المكونات مع بعضها وتترك من ساعة إلى ساعة ونصف.
يتم تصفية المشروب ثم يتم تناوله 3 مرات على مدار اليوم.
الوصفة الثانية:
أعشاب إكليل الجبل – المرمرية – بابونج – ماء
تخلط المكونات جيدًا وتوضع على النار حتى تغلي.
يصفى المشروب ثم يتم تناوله 3 مرات على مدار اليوم.
الوصفة الثالثة:
شاي أخضر – شاي أحمر – ليمون – ماء ساخن
تخلط المكونات جيدًا وتترك لمدة يوم كامل.
تناوليها على الريق.
الوصفة الرابعة:
ملعقة عسل- ملعقة عصير ليمون – ملعقة بذور الشيا – ماء
يتم وضع بذور الشيا على الماء وتترك لمدة ساعة ثم يضاف إليها العسل والليمون وتترك لمدة ساعة أخرى.
تضرب المكونات في الخلاط وتصفى، ويتم تناولها.
ملحوظة: اعتني بشكل دائم بتناول كوب أو اثنين ماء دافئ في الصباح قبل تناول الإفطار، لأنه سيساعدك على التخلص من الوزن الزائد والحصول على بطن مشدودة.