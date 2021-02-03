ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

التدخل الإيراني مستمر.. طهران تجند 18 ألف عنصر لصالحها في سوريا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:41 ص
سوريا وإيران
سوريا وإيران
Advertisements
شيماء مصطفى
لا تزال إيران تواصل مساعيها في ترسيخ وجودها بالأراضي السورية، عبر عمليات تجنيد ميليشيات موالية لها وعلى رأسها حزب الله اللبناني، على الرغم من المحاولات لجرها للانسحاب منها.


وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن طهران والميليشيات الموالية لها تستمر في عمليات التجنيد لصالح إيران، لا سيما في الجنوب السوري ومنطقة غرب الفرات.


وقال إن إيران تستخدم الأموال واللعب المستمر على الوتر الديني سواء في مدينة الميادين وباديتها وضواحيها ومنطقة البوكمال وغيرها بريف دير الزور غرب نهر الفرات، بالإضافة لمراكز في منطقة اللجاة ومناطق أخرى بريف درعا، وخان أرنبة ومدينة البعث بريف القنيطرة على مقربة من الحدود مع الجولان السوري.


ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن إيران جندت نحو 18 ألف عنصر لصالحها في سوريا، حيث ارتفع عدد المنضمين في صفوف الإيرانيين والميليشيات الموالية لها في الجنوب السوري إلى أكثر من 9600، كما زاد المنضمون من السوريين من أعمار مختلفة إلى 8350 شخصا، وذلك ضمن منطقة غرب نهر الفرات في ريف دير الزور.


وأشار المرصد إلى تعمد الميليشيات الإيرانية لتكثيف عمليات التجنيد في استغلال كامل منها لانشغال روسيا في الاتفاقات مع تركيا بالشمال السوري.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مقتل 206 أشخاص في ضربات جوية إسرائيلية استهدفت 36 موقعا إيرانية في سوريا خلال 2020

مقتل اثنين وإصابة آخرين.. حرب شوارع بمدينة تل أبيض السورية

قتلى في هجوم داعشي على موقع للحرس الثوري الإيراني في سوريا

تحركات روسية في سوريا لنشر قواتها قرب الحدود مع العراق وفي الجولان

الحرس الثوري الإيراني يعتقل مجموعة من عناصره في سوريا لهذا السبب

مقتل 5 جنود سوريين و11 مسلحاً في غارات إسرائيلية على سوريا

ترشيحاتنا

فى خامس يوم حريق.. الأدخنة والنيران تتصاعد فى عقار فيصل.. صور

المقاولون العرب: شرط وحيد لضم ربيعة من الأهلي.. وثقتنا فى النحاس كبيرة

طرح سوبارو إمبريزا الجديدة 2021 في مصر.. تعرف على المواصفات والأسعار

في ذكرى رحيل كوكب الشرق.. طلب غريب لـ أم كلثوم من حارس مقبرتها

الصحف التركية تتغزل في مصطفي محمد عقب هدفه الأول مع جالطا سراي

ميدو ينفعل على جنش بعد تصريحاته عن الشناوي وأبو جبل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامبورجيني اوروس 2022 فيس ليفت تظهر رسميا.. صور

طرح سوبارو إمبريزا الجديدة 2021 في مصر.. تعرف على المواصفات والأسعار

أسعار هوندا CRV الجديدة في مصر