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برلمان

حذف كلمة كوالتي من المضبطة.. رئيس البرلمان يطالب النواب الحديث باللغة العربية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:40 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بيانه حول أداء وزارته عن الفترة 2018-2020، مطالبة رئيس المجلس للأعضاء بمراعاة الحديث باللغة العربية.

يأتي ذلك بعدما ورد في حديث النائبة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب، كلمة "كوالتي"، الأمر الذي دفع رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، إلي حذفها من المضبطة، علي أن يتم وضع ترجمتها باللغة العربية حيث "الجودة".

في سياق متصل، أشادت النائبة مي مازن عضو مجلس النواب بالتطوير القائم الكهرباء في قطاع الجودة وتعزيز العلاقة والمواطن والوزارة، ونأمل أن تعود كل هذه الإجراءات بالنفع علي المواطن.

وشددت مازن أن مشكلة الأسعار الجزافيه للكهرباء بأنها "مزمنة"، مشيرة إلي أن الفواتير لا تتناسب مع الكهرباء المستهلكة والاسعار غير محتمله ولابد من التدخل وتخفيض هذا الارتفاع الجنوني في الفواتير للتخفيف علي المواطنين .

وأشارت البرلمانية، إلي مشكلة الاسلاك الكهربائية في محافظة سوهاج وفي كل المحافظات بدون عازل، مشددة في الوقت ذاته علي أهمية وضع خطة لحل أزمة الكابلات الهوائية.
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