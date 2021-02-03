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فن

رانيا محمود ياسين: دوري في مسلسل طاووس تحد كبير مثل فلانتينو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:57 م
رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
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شروق ابراهيم
قالت الفنانة رانيا محمود ياسين إنها متحمسة للغاية بسبب مشاركتها في مسلسل "الطاووس" مع الفنان السوري جمال سليمان، والذي تقوم بتصويره حاليا.


وأضافت رانيا محمود ياسين، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "دور في مسلسل الطاووس مختلف وقوي وتحدٍ كبير لي مثل دوري العام الماضي في مسلسل فلانتينو".


يشار إلى أن مسلسل "الطاووس"، بطولة جمال سليمان، وسميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد. 


 وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يخيم عليه الغموض والتشويق، من خلال شخصية النجم جمال سليمان، والذي يقدم شخصية محامٍ مخضرم يحقق في أحد القضايا التي تقلب أحداث المسلسل رأسًا على عقب.

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