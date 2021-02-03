رئيس الاتحاد الدولى لليد: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم جاء بصناعة مصرية





وأضاف حسن مصطفى، خلال كلمته المذاعة اليوم لتكريم قطاع الطب بوزارة الصحة بعد نجاح مونديال اليد، أنه كان يعيش فى سويسرا وكان المسؤلين ورئيس الجمهورية يقولون : "احنا هنعالج صغار السن ولن نعالج الكبار لانهم مش تباعنا .. الكلام دا مش موجود فى مصر" .





وأضافت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة خلال مؤتمر تكريم قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة بعد نجاح البطولة: "وزير الشباب والرياضة دائما يجبلنا البطولات العديدة، وإحنا فخورين جدا ودايما معاه".

وتمنت وزيرة الصحة المزيد من بطولات العالم فى العاب مختلفة، متابعة أن الوزارة لديها العديد من الخبرات المكتسبة نتيجة تلك الدورة.

قال رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، حسن مصطفى، إن الحصيلة فى النهاية لتنظيم بطولة كأس العالم لليد بمصر 2021 ، هو نجاح المونديال بطريقة ملحوظة وكبيرة وهى صناعة مصربة، من خلال وزارة الشباب الرياضة والصحة، وبذل المجهود على اعلى مستوى .