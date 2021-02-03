بهدف الشهرة والربح.. تفاصيل جديدة في قضية فيديوهات "أحمد ونهى" بالبحيرة

أدلى المتهمان ببث مقاطع فيديو خادشة للآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي ، بأقوالهم في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بحوش عيسى بمحافظة البحيرة.





وقال المتهم "أحمد. ص. ا "، ٢٤ سنة، إنه قام بتسجيل فيديوهات بهدف تحقيق أرباح مادية مثل باقي مشاهير اليوتيوبر، مشيرًا إلي أنه إختار هذا النوع من الفيديوهات لمدى إقبال المشاهدين عليه، مؤكدًا أن هذه المقاطع عبارة عن مشاهد تمثيل وليست مشاهد حقيقة.





فيما قالت المتهمة "نهى.ا "، 30 سنة، إن المتهم الأول عرض عليها فكرة تمثيل الفيديوهات بهدف تحقيق أرباح مادية كبيرة بأقل جهد، موضحة أن المتهم الأول عرض عليها فيديوهات اليوتيوبر "أحمد وزينب" لتقليدهم بهدف الشهرة والربح.

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وكان قد بدأت الواقعة عندما تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان "أحمد ونهى" والتي تخدش الحياء العامة للمجتمع و تساعد على نشر الاباحية والتجرأ على المبادئ والأخلاق العامة، وعقب ظهور الفيديو، بدأت رجال الأمن بمديرية أمن البحيرة في فحصها.





وعلى الفور تمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين، وانطلقت مأمورية من المباحث، وألقت القبض على المتهمين وتم التحفظ عليهم وعلى أكثر من 5 مقاطع فيديو، وسجلت القوات اعترافاتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهمين، على ذمة التحقيقات.