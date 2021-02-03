غير مرغوب فيها.. حزب سوداني يرفض تواجد بعثة "الأمم المتحدة للانتقال" بالخرطوم

أدان الشيخ سنان قريب الله، رئيس حزب القوم الديمقراطي السوداني، صاحب البرنامج التفزيوني الشهير" صفاء الروح" بتلفزيون السودان، وصول رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال فى السودان " يونيتامس"، الألماني فولكر بيرتس.





وقال قريب الله، إن الحكومة الانتقالية غير مخولة بجلب هذه البعثة للسودان، وبالتالي وجود هذه البعثة في السودان غير مرغوب فيها وتمثل امتدادا للكثير من الأخطاء، مشيرا إلي أن حكومة الحرية والتغيير فشلت في تنفيذ برامج الثورة.





ووصف قريب الله، تحالف الحرية والتغيير بــ :"مجموعة أحزاب سرقت شعارات الثورة وجهود الثوار، وكشف سنان الذي يقود حزب " القوم الديمقراطي" والذي يمثل شباب الطرق الصوفية بالسودان عبر 18 ولاية سودانية، عن وجود أحزاب تعمل على تنفيذ أجندة خاصة لتعطيل أي اتجاه لإقامة نظام ديمقراطي بالبلاد لأنها تعلم جيدا أن فرص وصولها عبر صناديق الإقتراع يصبح في حكم المستحيل".





كان الألماني فولكر بيرتس، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال للسودان، قد وصل للخرطوم أمس الأول وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم " 2524" الصادر في يونيو 2020، وتحديد مهامها بالمساعدة على الانتقال للحكم الديمقراطي، ودعم عمليات السلام وتعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام، والمساعدة على بناء الحماية المدنية وسيادة القانون في جميع أنحاء البلاد وسيادة القانون فى جميع أنحاء السودان بالتركيز على دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب تعبئة المساعدات الإقتصادية والإنمائية وتنسيق عمليات المساعدة الإنسانية المقدمة للسودان.