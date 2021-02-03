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رياضة

شوط أول ناري.. إنبي يقلب الطاولة على بيراميدز ويتقدم 2 /1

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:58 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة - احمد رمضان
قلب فريق إنبي الطاولة على بيراميدز وحول تأخره بهدف إلى التقدم بهدفين في الشوط الأول بالمباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب بتروسبورت فى الجولة الحادي عشر ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 7 عن طريق محمود وادي من تسديدة صاروخية فتسكن الشباك علي الفور ، معلنا الهدف الاول لـفريقه .

بعد مراجعة حكم المباراة محمود ناجي لتقنية الفار أمر باحتساب ركلة جزاء لصالح فريق إنبي بعد لمسة يد على عمر جابر داخل منطفة الجزاء، وينجح رامي صبري بإدراك هدف التعادل فى الدقيقة 45 .

وأضاف إنبي الهدف الثاني فى الدقيقة 47 ، بعدما جاءت كرة عرضية من مصطفى دويدار من جهة اليسار قابلها جون أوكويي إيبوكا بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت الشباك.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 15 نقطة ، بينما جاء إنبي فى المركز السابع برصيد 13 نقطة .

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