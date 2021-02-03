بإطلالة رياضية.. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار

نشرت البلوجر نور الزاهد ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة رياضية تكشف جمالها.





وتألقت نور الزاهد ، ببنطال رياضي باللون الأسود، ومرتدية معه توب هاف ستومك باللون الأسود مع تي شيرت باللون الأبيض ليبرز جمالها ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نور الزاهد في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك.





كما اختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل ليتناسب مع ظهورها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة.