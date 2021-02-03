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منوعات

لحظات مرعبة.. ثعابين عملاقة تتجول في شوارع مدينة أوروبية.. شاهد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:40 م
ثعابيين عملاقة تتجول
ثعابيين عملاقة تتجول في شوارع مدينة أوروبية
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يارا زكريا
أصيب سكان مدينة جرينوك في اسكتلندا بالرعب بعد مشاهدتهم العديد من الثعابين العملاقة تتجول في شوارع المدينة وفقا لما أظهرته صور تداولها عدد من السكان المحليين تقشعر لها الأبدان لثعابين ضخمة وطليقة.


ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية صُدم السكان من مشاهدة الثعابين واصفين إياها بأنها أطول من الإنسان دون أي قدرة على تحديد عددها، وإنما المعروف مكان تصويرها بجوار حانة.


وقال مصدر لصحيفة ديلي ريكورد الإسكلندية إن أحد الثعاببين نفِق، فيما يظهر في مقطع فيديو تم تداوله أيضًا رجل يتحدث بلهجة الساحل الغربي مرددًا: «انظر إلى حجمه».

وعلق أحد الأشخاص على الفيديو قائلًا: « الأمر قد يصبح أسوأ»، وتساءل آخر: « لماذا هذه الثعاببن الضخمة تجوب المدينة»

وقالت متحدثة باسم الشرطة الاسكتلندية إنهم لم يتلقوا أي تقارير عن وجود ثعابين في المدينة اليوم، وليس من الواضح ما سلالة هذه المخلوقات أو كيف أصبحت الحيوانات تتجول في الشوارع.

وأضافت أنه في حوالي الساعة 3.25 مساء امس الثلاثاء ، 2 فبراير، تلقى الضباط تقريرًا بشأن منشورات على الإنترنت تتعلق بثعبان يعتقد أنه كان في منطقة جرينوك، وأجرى الضباط تفتيشًا دون العثور على أي ثعبان، ولا تزال التحقيقات مستمرة. 


لحظات مرعبة.. ثعابين عملاقة تتجول في شوارع مدينة أوروبية.. شاهد
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