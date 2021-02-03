لحظات مرعبة.. ثعابين عملاقة تتجول في شوارع مدينة أوروبية.. شاهد





وقال مصدر لصحيفة ديلي ريكورد الإسكلندية إن أحد الثعاببين نفِق، فيما يظهر في مقطع فيديو تم تداوله أيضًا رجل يتحدث بلهجة الساحل الغربي مرددًا: «انظر إلى حجمه».





وعلق أحد الأشخاص على الفيديو قائلًا: « الأمر قد يصبح أسوأ»، وتساءل آخر: « لماذا هذه الثعاببن الضخمة تجوب المدينة» .





وقالت متحدثة باسم الشرطة الاسكتلندية إنهم لم يتلقوا أي تقارير عن وجود ثعابين في المدينة اليوم، و ليس من الواضح ما سلالة هذه المخلوقات أو كيف أصبحت الحيوانات تتجول في الشوارع.





وأضافت أنه في حوالي الساعة 3.25 مساء امس الثلاثاء ، 2 فبراير، تلقى الضباط تقريرًا بشأن منشورات على الإنترنت تتعلق بثعبان يعتقد أنه كان في منطقة جرينوك، و أجرى الضباط تفتيشًا دون العثور على أي ثعبان، ولا تزال التحقيقات مستمرة.



