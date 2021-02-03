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وزارة الإسكان: وصلنا لـ 295 مترا في البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية ..فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:41 م
البرج الأيقوني
البرج الأيقوني
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محمد القاضي
قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن هناك متابعة دورية من قبل رئيس الوزراء للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم البدء في فرش الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، متابعا أنه تم الانتهاء بنسبة 90% من تجهيز الوزارات.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أنه سيتم الانتهاء من تجهيز الوزارات من حيث المفروشات في العاصمة الإدارية الجديدة خلال 3 أشهر.

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، «وصلنا إلى 295 مترا في البرج الأيقوني من حيث الارتفاع وأوشكنا على الانتهاء».

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