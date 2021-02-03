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أخبار العالم

السعودية.. بدء سريان قرار منع مواطني 20 دولة من دخول المملكة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:22 م
السعودية
السعودية
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محمود نوفل
دخل قرار السلطات السعودية بعدم السماح لغير مواطنيها والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم دخول البلاد حيز التنفيذ. 

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية في وقت سابق، منع دخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا للقادمين من 20 دولة اعتبارًا من الساعة 9 من مساء اليوم، الأربعاء.

وقالت الوزارة إنه "لأهمية المحافظة على الوضع الوبائي والصحة العامة في المملكة، تود وزارة الداخلية أن تعلن أنه تقرر تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهمـ مؤقتًا للقادمين من: (جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية إندونيسيا، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب أفريقيا، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، واليابان)، ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ(14) يومًا السابقة لطلب الدخول إلى المملكة».

وتابع البيان: يكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ(14) يومًا السابقة لعودتهم إلى المملكة؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

ونوهت الوزارة بأنه سيتم العمل بذلك اعتبارًا من الساعة 9 من مساء اليوم الأربعاء.
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