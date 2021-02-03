خطأ فادح من حارس الإسماعيلي يمنح سوحة التقدم بالهدف الأول

منح محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي هدية لعبد الكبير الوادي لاعب سموحة، ومرر له الكرة بطريقة خاطئة، وسددها الوادي دون تردد ليتقدم لفريقه بالهدف الأول.

بدأ الفريقان المباراة بحماسة شديدة وحاول سموحة مباغتة دفاع الإسماعيلي في الدقائق الأولى من المباراة ولكن كانت الدفاعات حازمة.





واشتعلت المباراة مبكرًا حتى تلقى محمد الترهوني لاعب سموحة البطاقة الصفراء الأولى في أول 15 دقيقة من المباراة.





وفي الدقيقة 24 من عمر المباراة كانت هي الأخطر من هجوم سموحة، أحدثت ذعرًا شديدًا على محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي.





مرر عبد الكبير الوادي ركلة ركنة رائعة ويستقبلها مصطفى فتحي من بين دفاعات الإسماعيلي ولكن مرت الكرة من فوق المرمى.





وجاء تشكيل الاسماعيلي على النحو التالي:





في حراسة المرمى:- محمد صبحي





في خط الدفاع:- محمود البدري و محمد هاشم و محمد عمار ومحمود دونجا ومحمد صادق واري بابل





خط الهجوم :- محمد الشامي و فخر الدين بن يوسف