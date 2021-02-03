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أخبار البلد

ممارسات إرهابية دنيئة.. مصر تدين حادث انفجار لغم أرضي في آلية عسكرية تونسية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:29 م
مبنى وزارة الخارجية
مبنى وزارة الخارجية
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محمد وديع
أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات حادثة انفجار لغم في إحدى السيارات العسكرية التابعة للجيش التونسي، والتي أسفرت عن وفاة أربعة عسكريين تونسيين.

وأعربت مصر عن خالص تعازيها لجمهورية تونس الشقيقة وللجيش التونسي ولذوي الضحايا في هذا المُصاب الأليم.

وجددت مصر استهجانها البالغ لتلك الممارسات الإرهابية الدنيئة، مشددة على ثقتها في أنها لن تُثني تونس الشقيقة عن استئصال آفة الإرهاب البغيضة ودحر داعميه. كما أكدت مصر على وقوفها التام مع تونس فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
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