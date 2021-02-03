ممارسات إرهابية دنيئة.. مصر تدين حادث انفجار لغم أرضي في آلية عسكرية تونسية

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات حادثة انفجار لغم في إحدى السيارات العسكرية التابعة للجيش التونسي، والتي أسفرت عن وفاة أربعة عسكريين تونسيين.





وأعربت مصر عن خالص تعازيها لجمهورية تونس الشقيقة وللجيش التونسي ولذوي الضحايا في هذا المُصاب الأليم.



