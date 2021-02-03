ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لصيانة الفواصل المعدنية..غلق جزئي لكوبري 15 مايو .. تفاصيل

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:53 م
كوبري 15 مايو
كوبري 15 مايو
Advertisements
محمد الصاحي - أحمد زهران
أعلنت محافظة الجيزة عن القيام بأعمال صيانه للفواصل المعدنية اعلى كوبري 15 مايو القادم من مناطق القاهرة و تحديدا الفاصل المعدني الكائن اعلى شارع النيل . 

ومن جانبه اشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري 15 مايو في الاتجاه القادم من القاهرة بموقع المسار لمده يوما واحدا فقط .

وذلك يوم الخميس الموافق 4 /2 /2021  ابتداء من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة السادسة صباحًا فقط دون تعطيل حركة المرور   .

لافتا ان الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان امن وسلامه المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسهيل الحركة المرورية.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنقاص الوزن الأبرز.. فوائد لن تصدقها لتناول الصنوبر

تفاصيل حلقة محمد أنور وكريم عفيفي وعمر كمال في برنامج "ليلة الخميس"

لمرضى السكري.. فوائد غير متوقعة لتناول الحلبة في الصباح