ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

خلال جولة بالمستشفي التعليمي.. رئيس جامعة طنطا يوجه بتوفير أقصي درجات الرعاية للمرضي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:31 م
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
Advertisements
احمد علي
أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، أن جامعة طنطا ووفق إستراتيجيتها المعلنة تقوم بتوفير كامل الخدمات لكل فئات المجتمع وفق أعلى المعايير الصحية، موضحا أن الجامعة ركزت مؤخرا على تطوير منظومة خدمات صحية آمنة وعالية الجودة في جميع مستشفياتها .


جاء ذلك خلال جولة موسعة لرئيس جامعة طنطا داخل مبنى المستشفى التعليمي العالمي، وذلك بحضور الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وصرح رئيس جامعة طنطا، بأن الفترة الأخيرة شهدت اتخاذ مزيد من الإجراءات الإضافية والخدمات الجديدة التى تقدمها مستشفيات طنطا الجامعية لخدمة مصابى كوفيد 19 من داخل أو خارج الجامعة والتى ضمت افتتاح مركز مكافحة الأمراض المعدية ، وكذلك تخفيض بنود الإقامة والإشراف الطبي لنفقات العلاج لغير القادرين بمستشفيات العزل بجامعة طنطا.

وشدد علي قيام فريق مكافحة العدوى بالتعقيم اليومي لجميع المستشفيات والمكاتب الإدارية، خاصة في ظل المستجدات الطارئة من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، والتأكد من إرتداء الكمامة الطبية، وتوفير وسائل الحماية الشخصية وأدوات النظافة والمطهرات، حفاظًا علي صحة جميع العاملين بالمستشفيات والمرضي المترددين عليها. 

ومن جانبه أشاد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالجهود التي توليها إدارة الجامعة للقطاع الطبى فى ظل تلك الظروف الصعبة والاستثنائية التى يمر بها الوطن، موجهًا بضرورة تكاتف جهود كافة أفراد الأطقم الطبية والتمريض وجميع العاملين من أجل توفير أقصى درجات الرعاية الصحية للمواطنين.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

نقابة الأطباء: 361 شهيدا بسبب فيروس كورونا

السكة الحديد تكشف مفاجأة في حادث قطار أسيوط.. فيديو

بيان مهم من الخطوط القطرية بشأن الرحلات الجوية مع السعودية

أحمد حسن يعلن تعاقد نجله مع نادى النجوم .. صور

حبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه حال تأجير العقار دون إبلاغ الشرطة.. مشروع قانون

الأبحاث الإكلنيكية بواشنطن توجه رسالة مهمة للمصريين عن كورونا..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالخطوات.. طريقة زراعة النعناع في المنزل

بملابس البيت.. سهر الصايغ تخطف الأنظار بإطلالة جريئة .. شاهد

بفتحة من جانب الساق.. سيرين عبد النور تثير الجدل بأنوثتها