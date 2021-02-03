خلال جولة بالمستشفي التعليمي.. رئيس جامعة طنطا يوجه بتوفير أقصي درجات الرعاية للمرضي

أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، أن جامعة طنطا ووفق إستراتيجيتها المعلنة تقوم بتوفير كامل الخدمات لكل فئات المجتمع وفق أعلى المعايير الصحية، موضحا أن الجامعة ركزت مؤخرا على تطوير منظومة خدمات صحية آمنة وعالية الجودة في جميع مستشفياتها .









جاء ذلك خلال جولة موسعة لرئيس جامعة طنطا داخل مبنى المستشفى التعليمي العالمي، وذلك بحضور الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.





وصرح رئيس جامعة طنطا، بأن الفترة الأخيرة شهدت اتخاذ مزيد من الإجراءات الإضافية والخدمات الجديدة التى تقدمها مستشفيات طنطا الجامعية لخدمة مصابى كوفيد 19 من داخل أو خارج الجامعة والتى ضمت افتتاح مركز مكافحة الأمراض المعدية ، وكذلك تخفيض بنود الإقامة والإشراف الطبي لنفقات العلاج لغير القادرين بمستشفيات العزل بجامعة طنطا.





وشدد علي قيام فريق مكافحة العدوى بالتعقيم اليومي لجميع المستشفيات والمكاتب الإدارية، خاصة في ظل المستجدات الطارئة من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، والتأكد من إرتداء الكمامة الطبية، وتوفير وسائل الحماية الشخصية وأدوات النظافة والمطهرات، حفاظًا علي صحة جميع العاملين بالمستشفيات والمرضي المترددين عليها.



