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حوادث

حبس شخص لتنقيبه عن الآثار أسفل منزله في الجمالية

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس صاحب عقار، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالحفر أسفل منزله بهدف التنقيب عن الاثار والبحث عن الكنوز بمنطقة الجمالية.

كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنهم.

مازال حلم الثراء السريع يداعب احلام الحالمين بجمع ثروة كبيرة فى أقل وقت وبأقل مجهود ، حيث ظل صاحب عقار بالجمالية يحفر عدة أيام أسفل العقار علي أمل ظهور كنز " علي بابا " والحصول علي قطع آثرية ، الا أن اعين رجال مباحث القاهرة لم تغفل عن تلك الأعمال غير المشروعة وتمكنوا من القبض علي صاحب العقار، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة الجمالية يفيد ورود معلومات مؤكده بقيام شخص بالحفر خلسة بعقار ملكة بدائرة القسم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار. 

انتقل رجال الأمن باشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة وتم ضبطه اثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ، وعثر بداخله على حفرة قطرها ٢ متر بعمق ٧ متر والأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر .

واعترف المتهم بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار  بإستخدام الأدوات المضبوطة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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