ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

قولولهم الاختيار بيخافوا منه.. تامر مرسي يروج لـ مسلسل الاختيار 2

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:21 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
شارك المنتج تامر مرسى، منشورا ترويجيا لمسلسل "الاختيار 2" عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

وكتب تامر مرسى، في منشوره، "قولولهم الاختيار بيخافوا منه".

وتصدر الفنان أحمد مكي، مؤشرات البحث بـ جوجل، بعد تداول صورة له من كواليس مسلسل الاختيار 2. 

وظهر أحمد مكي، بزي الشرطة من تصوير أحد المشاهد الخارجية، وتعرض لهجوم بعض الخونة وأعداء الوطن، وذلك يرجع لتأثير المسلسل الكبير على هذه الفئة.

وقال المخرج بيتر ميمي، إن مسلسل الاختيار 2 سيكون بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار، مشيرًا إلى أن الحلقات تتضمن أحداثا  وملفات مختلفة.

وأوضح بيتر ميمي، أن إنتاج المسلسلات ليس لها علاقة بفكرة المكسب والخسارة والربح من وراء العمل ولكننا نتحدث ونعمل علي  مشروع وطني للأجيال القادمة حتى تعرف تاريخ وطننا، مؤكدا أن المعارك والمظاهرات في المسلسل ستكون أقوى من الجزء الأول.

ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن  يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بيتر ميمي: أحداث مسلسل الاختيار 2 أقوى من الجزء الأول.. فيديو

اعتصام رابعة ضمن أحداث مسلسل الاختيار 2

وفاة هادي الجيار.. عملان لم يكمل تصويرهما

شاهد.. آخر ظهور للفنان الراحل هادي الجيار

دنيا عبد العزيز تسترجع ذكرياتها مع هادي الجيار في المال والبنون

مصير مشاهد الراحل هادي الجيار فى مسلسل الاختيار 2

ترشيحاتنا

ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار أسيوط إلى 3 أشخاص.. و3 مصابين

مصطفى فتحي يقود سموحة لفوز ثمين على الإسماعيلي 2 - 0 في الدوري

صناعة محتوى جنسي لجني الأرباح.. الحبس والغرامة في انتظار أحمد ونهى

اخبار الاهلي.. بدر بانون جاهز لمواجهة الدحيل.. ورسالة من حسام عاشور ..وسلبية مسحة اللاعبين بالكامل

بانون يشارك في جزء من مران الأهلي قبل مواجهة الدحيل القطري

بالخطوات.. طريقة زراعة النعناع في المنزل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالخطوات.. طريقة زراعة النعناع في المنزل

بملابس البيت.. سهر الصايغ تخطف الأنظار بإطلالة جريئة .. شاهد

بفتحة من جانب الساق.. سيرين عبد النور تثير الجدل بأنوثتها