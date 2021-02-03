عودتها تدريجيا..عطل مفاجئ فى محطة سفاجا قطع الكهرباء عن الغردقة

كشف مصدر من قطاع شبكات البحر الأحمر، أن سبب انقطاع التيار الكهربائى عن مدينة الغردقة وسفاجا كان عطلا مفاجئا بمحطة محولات سفاجا المغذية لمدينة الغردقة وسفاجا وخط جنوب البحر الأحمر.





وأضاف المصدر أنه من المحتمل أن يعود التيار تدريجيا بعد ساعة لحين إصلاح العطل َوإعادة تشغيله.





وتعرضت مدينة الغردقة وسفاجا لانقطاع مفاجئ في التيار الكهربائى و تحاول إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر إصلاح العطل المفاجئ.





وتعمل بعض المناطق بالغردقة التي يتم مد التيار الكهربائى لها من محطة الكهرباء الغازية جنوب الغردقة.