ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

عودتها تدريجيا..عطل مفاجئ فى محطة سفاجا قطع الكهرباء عن الغردقة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:20 م
عودة التيار الكهربائي
عودة التيار الكهربائي
Advertisements
إبراهيم جادالله
كشف مصدر من قطاع شبكات البحر الأحمر، أن سبب انقطاع التيار الكهربائى عن مدينة الغردقة وسفاجا كان عطلا مفاجئا بمحطة محولات سفاجا المغذية لمدينة الغردقة وسفاجا وخط جنوب البحر الأحمر.

وأضاف المصدر أنه من المحتمل أن يعود التيار تدريجيا بعد ساعة لحين إصلاح العطل َوإعادة تشغيله.

وتعرضت مدينة الغردقة وسفاجا لانقطاع مفاجئ في التيار الكهربائى و تحاول إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر  إصلاح العطل المفاجئ.

وتعمل بعض المناطق بالغردقة التي يتم مد التيار الكهربائى لها من محطة الكهرباء الغازية جنوب الغردقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

انقطاع الكهرباء في الغردقة 5 ساعات.. تعرف على التفاصيل

لصيانة المحولات.. تعرف على مناطق انقطاع الكهرباء اليوم بالغردقة

انقطاع الكهرباء لمدة 5 ساعات فى الغردقة.. تفاصيل

اليوم.. انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في الغردقة

فصل الكهرباء عن الغردقة 5 ساعات ..اليوم

انقطاع الكهرباء عن مدينة الغردقة بالكامل

ترشيحاتنا

خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي قبل ساعات من مواجهة الدحيل القطري

مصطفى فتحي يقود سموحة لفوز ثمين على الإسماعيلي 2 - 0 في الدوري

الدوري الإنجليزي.. برايتون يباغت ليفربول بالهدف الأول

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل.. فيديو

السكة الحديد تكشف مفاجأة في حادث قطار أسيوط.. فيديو

خاص.. بعد رفع دعوى ضده.. الإعلامي نزار الفارس يرد على رانيا يوسف ويكشف ادعاءتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالخطوات.. طريقة زراعة النعناع في المنزل

بملابس البيت.. سهر الصايغ تخطف الأنظار بإطلالة جريئة .. شاهد

بفتحة من جانب الساق.. سيرين عبد النور تثير الجدل بأنوثتها