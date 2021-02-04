الربيع الروسي.. هل يتسبب نافالني في تنحي بوتين عن منصبه؟

زعم البروفيسور أنتوني جليس، الخبير في الشئون الأوروبية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيُجبر حتمًا على ترك منصبه بسبب الاستياء المتصاعد من الشعب الروسي الذي كان يحتج على معاملة المعارض أليكسي نافالني.





وبحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية، جادل المحاضر في جامعة باكنجهام بأن الغرب يجب أن يساعد في الضغط من أجل سقوط بوتين حيث حذر من أن نافالني أحمق في العودة إلى روسيا.





تمت تسميم شخصية المعارضة البارزة بواسطة سم نوفيتشوك في أغسطس الماضي في هجوم يعتقد أن الحكومة الروسية دبرته بسبب معارضته الصريحة والمؤثرة للكرملين.





أثناء التحدث إلى جوليا هارتلي بروير على talkRADIO، ناقش الاثنان سجن نافالني بسبب خرقه لشروط عقوبته مع وقف التنفيذ.





وقالت مذيعة الإذاعة: "كان سيُسجن دائمًا مرة أخرى، ولا شك في أن بوتين (لن) سيسمح له بالسير في الشوارع وإثارة الاحتجاجات. لقد شهدنا احتجاجات ضخمة منذ عودته إلى روسيا في نهاية الأسبوع ، واعتقال أكثر من 5000 في جميع أنحاء البلاد. والاحتجاجات من أناس عاديين جدًا يحتجون ليس فقط ضد فلاديمير بوتين والهجمات على الديمقراطية ولكن أيضًا ضد الفساد والاحتيال والسرقة الكبرى التي حدثت من الأمة الروسية".





وأضافت: "من الناحية الواقعية، سيواجه أليكسي نافالني محاولة أخرى لاغتياله، وسيكون من الصعب جدًا عليه أن يحمي خلف القضبان. إذا قُتل، فهل ستكون هذه نهاية المعارضة أم ستكون نقطة انطلاق أم خطوة بعيدة جدًا بالنسبة لفلاديمير بوتين؟".





وأجاب البروفيسور جليس: "حسنًا، أعتقد أن بوتين سيُجبر في النهاية، نعم، لا شيء يدوم إلى الأبد. هذا النوع من النظام الذي اتبعه بوتين، رأينا جميعًا صور قصره الصيفي الرائع بالقرب من البحر الأسود وفرش المراحيض الذهبية التي تم تقديمها إليه، كل ذلك، في النهاية، سيفعل له ما فعلته لكل ديكتاتور".





وتابع: "لكن ما نعرفه من التاريخ، إذا جاز لي القول، هو شيئين."أولا وقبل كل شيء ، إذا كنت في المنفى، يمكنك إسقاط نظام، فكر فقط في لينين. لقد أسقط لينين القياصرة من المنفى في سويسرا خلال فترة الحرب العالمية الأولى. العودة إلى روسيا، في رأيي، كانت شجاعة ولكنها متهورة (بالنسبة إلى نافالني)".





تم القبض على الرجل البالغ من العمر 44 عامًا بعد وصوله العاصمة الروسية يوم 17 يناير بعد عودته من ألمانيا.





واعتقلت السلطات الروسية أكثر من 1,050 شخصًا خلال احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، تنديدا بالحكم بسجن المعارض أليكسي نافالني، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





وأمرت محكمة في موسكو، الثلاثاء، بسجن المعارض الروسي أليكسي نافالني لمدة ثلاث سنوات ونصف، بموجب حكم سابق صادر ضده في عام 2014، يخصم منها الأشهر التي قضاها في الإقامة الجبرية وقتها.





وشهد الحكم معارضة دولية كبرى من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي طالبت بالإفراج الفوري عن نافالني مهددة بفرض المزيد من العقوبات على موسكو.