الجنايني: إقامة انتخابات الجبلاية قبل رحيلي غير قانونية.. وفزاعة تجميد النشاط غير حقيقية

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية السابقة، والتي كانت مكلفة من الاتحاد الدولي "فيفا" بإدارة شئون اتحاد الكرة المصري كواليس رحيله عن الجبلاية ومناقشة موعد انتخابات الجمعية العمومية من الفيفا.

وقال الجنايني فى تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت": "فوجئت خلال مناقشتي مع فيفا عدم وجود أحد بنود لائحة 2017 معتمدة هناك، ووقتها أبلغوني أن أخر لائحة معتمدة من الاتحاد المصري كانت في 2010".





وتابع "لذلك تم إعداد اللائحة وبعدها يجب أن تنتقل إلى اللجنة الأولمبية ثم وزارة الرياضة قبل وصولها إلى فيفا وذلك سبب التأخير".





وأوضح "أبلغت فيفا أن موعد انتهاء فترة اللجنة الخماسية في 30 نوفمبر وأود عقد الجمعية العمومية يوم 28 والرحيل لأن أمر الانتخابات به مشكلة".





وبالحديث عن السر أوضح "الانتخابات بناء على قانون الرياضة في 2019 تكون بناء جمعية عمومية عادية وبحد أقصى 4 أشهر من شهر يونيو نهاية السنة المالية".





وأضاف "لذلك إذا كانت الانتخابات قد أقيمت فستكون مخالفة للقانون وفي حال إقامتها سيكون من السهل الطعن على نتيجتها، لأن القانون لا يعدل إلا بقانون جديد، بسبب ذلك القانون تم إلغاء انتخابات الاتحاد المصري لكرة الطائرة ونادي الجزيرة".



