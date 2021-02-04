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فن

داليا البحيري لمتابعيها عبر انستجرام: «مستخسرة أشيل الميكاب»

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:25 ص
داليا البحيري
داليا البحيري
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ندى فكري
نشرت الفنانة داليا البحيري صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت "داليا" علي الصور قائلة :"مستخسرة اشيل الميكاب".

يذكر ان الفنانة داليا البحيري، قد قالت  أن سعادتها مضاعفة وذلك بعد العمل مع الزعيم عادل إمام خلال مسلسل "فالنتينو" مؤكدة أنها رغبت في العمل معه منذ فترات طويلة.

وأضافت "البحيري" خلال فعاليات افتتاح حفل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم بالعمل مع الزعيم عادل إمام خاصة بعد فيلم "السفارة في العمارة".

وتابعت الفنانة داليا البحيري أنها مازلت في مرحلة قراءة بعض الأعمال التي قدمت ولكنها لم تستقر على أي عمل خلال الفترة القادمة. 

الجدير بالذكر  آخر أعمال الفنانة داليا البحيري الدرامية، مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.
 
وتدور أحداث العمل حول امتلاك نور عبد الحميد الشهير بـ(فلانتينو) وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم (مدارس فلانتينو)، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

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